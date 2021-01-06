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Опубликован состав национальной команды России на матч за третье место со сборной Финляндии на молодёжном чемпионате мира по хоккею.

Об этом сообщается в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место МЧМ-2021 между сборными России и Финляндии. Начало — в 01:30 мск.