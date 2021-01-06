«Он не заслуживает такого результата», — поделился спортсмен с прессой.

Подколзин отметил, что игрокам стоило спокойнее относиться к некоторым моментам в процессе соревнований, что не удалось сделать в силу молодости. Основную ответственность за результат капитан возложил на лидеров сборной, включая себя самого.