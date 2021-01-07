Российские хоккеисты потерпели поражение в матче молодежного чемпионата мира за третье место, уступив сборной Финляндии со счетом 1:4. Капитан российской команды Василий Подколзин считает, что своим результатом хоккеисты подставили главного тренера команды Игоря Ларионова.
«Не скажу, что не было сил, но надо было действовать лучше, больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборств», — передает слова Подколзина ТАСС. Спортсмен также отметил, что российские хоккеисты могли бы реализовать некоторые моменты в первом периоде по-другому. По его словам, необходимо максимально спокойно подходить к таким играм. Он добавил, что допустил ошибки, за которые команда «поплатилась».
«Возможно, в определенные моменты надо было прикрикнуть, и если команда так проигрывает, то виноват капитан, виноваты лидеры», — подчеркнул капитан команды. 19-летний хоккеист считает, что неудачное завершение в составе сборной России выступлений на молодежных чемпионатах мира должно стать стимулом в дальнейшей карьере.
Напомним, 6 января завершился матч за «бронзу» в рамках молодежного ЧМ. Открыл счет на 7-й минуте Илья Сафонов. Затем счет сравнял Антон Лунделл на 26-й минуте. На 42-й минуте в ворота россиян забросил шайбу Микко Петман, а на 59-й вновь отличился Лунделл. Финальный гол забил Юусо Пярссинен на 60-й минуте.