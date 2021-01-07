«Не скажу, что не было сил, но надо было действовать лучше, больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборств», — передает слова Подколзина ТАСС. Спортсмен также отметил, что российские хоккеисты могли бы реализовать некоторые моменты в первом периоде по-другому. По его словам, необходимо максимально спокойно подходить к таким играм. Он добавил, что допустил ошибки, за которые команда «поплатилась».