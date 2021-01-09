Инсайдер TSN Фрэнк Серавалли назвал сумму, которую Александр Овечкин запросил у руководства «Кэпиталз» перед пандемией в беседе о новом контракте.

«Изначально Овечкин перед пандемией просил 12,5 млн в год. Поглядим, как все сложится в итоге для лучшего бомбардира своего поколения», — сказал Серавалли в эфире TSN.

На сегодняшней телепередаче TSN обозреватель Пьер Лебрюн предположил, что Овечкин продлит контракт с клубом во время нового сезона, который стартует 13 января.

В минувшем чемпионате НХЛ, приостановленном из-за пандемии, 35-летний Александр наколотил 48 шайб. Кроме россиянина никто из хоккеистов старше 34 лет не достигал такого результата. Всего за свою американскую карьеру Овечкин забросил 706 шайб. По этому показателю Александр занимает 8-е место в истории лиги.

Овечкин защищает цвета «Кэпиталз» с 2005-го года. В 2018-м году «Александр Великий» привел команду к первой в истории победе в Кубке Стэнли. Также Овечкин стал первым российским хоккеистом, который завоевал этот трофей в качестве капитана.