«Мы особо не паримся. Пройдёт — пройдёт, не пройдёт — не пройдёт. Но оснований, чтобы он не прошёл, на миллиметр нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».