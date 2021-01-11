Вспоминаем Евгения Бабича.

7 января исполнилось 100 лет со дня рождения олимпийского чемпиона по хоккею Евгения Бабича. Sport24 вспоминает трагическую историю легендарного спортсмена.

Футбол

Когда современные спортсмены жалуются на усталость, сразу вспоминаются атлеты Советского Союза, которые умудрялись совмещать по две, а некоторым, как Бабичу, по три дисциплины. Очевидно, что интенсивность и нагрузки 70 лет назад были гораздо ниже, но факт все равно примечательный — Евгений одновременно играл в футбол, хоккей и хоккей с мячом.

И ладно бы просто совмещал — он умудрился стать чемпионом СССР в составе ЦДКА. В первом же матче в основе армейского клуба он открыл счет, при том, что матч был непростым. «Команда лейтенантов» в очном противостоянии с тбилисским «Динамо» определяла, кто возглавит турнирную таблицу чемпионата страны 1946 года. Армейцы победили 2:0 и в итоге выиграли турнир с четырехочковым перевесом.

Sport24

Супертройки

И все-таки главным видом спорта для Бабича был хоккей с шайбой. Сразу после окончания войны он выиграл с ЦДКА серебряные медали — в первом официальном первенстве СССР. А вскоре оказался одним из участников первой советской супертройки — в партнеры к Бабичу отрядили великих Анатолия Тарасова и Всеволода Боброва. Сочетание оказалось золотым — из 108 шайб армейцев это трио забросило 97 и принесло команде чемпионство.

На партнеров Бабичу везло и позже, когда он по желанию Василия Сталина был переведен в команду ВВС. Там к Евгению и его давнему коллеге Боброву добавили Виктора Шувалова , а взамен получили три чемпионских титула.

«Я — человек мягкий. Это Тарасов меня недолюбливал. За то, что занял его место в тройке с Бобровым и Бабичем. Оба — быстрые, взрывные. А Тарасов тихоход, с ними объективно не тянул», — вспоминал спустя десятилетия Шувалов.

Sport24

Большие победы

В 1954 году сборная СССР по хоккею впервые приняла участие в чемпионате мира. Дебют получился триумфальным — 6 побед, ничья и золотые медали, а главным героем первенства планеты в Стокгольме стал Всеволод Бобров, набравший 20 очков. Повезло прикоснуться к историческому триумфу и Бабичу — в решающем матче против хозяев он отдал результативный пас на Шувалова, который принес советской команде важнейшую ничью.

Прошло всего два года, советские хоккеисты отправились на первые для себя Олимпийские игры и снова вернулись на родину с чемпионским званием. Бабич же опять вписал свое имя в историю — именно он стал автором первого олимпийского гола для отечественного хоккея:

«Счет олимпийским голам открыл Женя Бабич. Это случилось в игре против сборной Швеции. Мы горели 0:1. Бабич сначала сравнял счет, а потом забросил и вторую шайбу. В итоге наша команда выиграла 5:1», — восстанавливал события Шувалов.

Sport24

Тренерская неудача

После окончания карьеры игрока Бабич решил попробовать себя в тренерском деле. И снова попробовал себя в двух видах спорта. В хоккее с мячом он не добился особых успехов, но зато заслужил предложение возглавить команду ЦСКА в хоккее с шайбой. Всего за полгода до назначения Бабича этот пост покинул Анатолий Тарасов.

Увы, Евгению не хватило тренерского таланта, чтобы руководить одной из лучших команд страны. Турнир на приз газеты «Советский спорт» он выиграл, а вот в чемпионате дела пошли куда хуже. Армейцы проиграли московским «Локомотиву» «Спартаку» , сыграли вничью с « Крыльями Советов », а затем были разгромлены столичным «Динамо» — 5:14. На этом большая карьера Бабича-тренера была закончена.

Sport24

Смерть

Найти себя в жизни без большого хоккея Бабич так и не смог. 11 июня 1972 года он был найден повешенным в собственной ванной. Одной из причин такого поступка называли депрессию, но у друга и партнера Виктора Шувалова, есть своя версия:

«Нормальный мужик, без закидонов. Бабич еще играл, а в команде к нему по отчеству обращались — Макарыч. Уважали. Но семейная жизнь не сложилась. Пока в разъездах был, Ритка, жена, с каким-то майором шашни крутила. А в тот вечер пришел домой слегка поддавший. Сцепился с женой, слово за слово. Ритка ушла к матери, которая в соседнем доме жила. Вскоре вернулась, увидела свет в ванной. Заходит — а он висит. Кинулась к соседу-пловцу, тот веревку срезал, вытащил из петли, но уже поздно».