«Салават Юлаев» в гостях одержал победу над «Сибирью»

В Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой «Салавата Юлаева» со счетом 3:1.

Голы: Виктор Комаров, 47:59 (1:0); Шакир Мухамадуллин, 54:24 (1:1); Джефф Плэтт, 58:29 (1:2); Петр Хохряков, 58:58 (1:3).

«Сибирь» набрала в 45 матчах 42 очка и с этим показателем занимает 9-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев», в активе которого 58 очков после 46 матчей, находится на 3-й позиции в Восточной конференции.