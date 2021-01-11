Глава IIHF Фазель встретился с Лукашенко в Минске 

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прилетел в Минск. По информации телеграм-канала «Пул Первого», в эти минуты швейцарец проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Встреча посвящена проведению чемпионата мира по хоккею в Белоруссии. Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. В последние месяцы обсуждается вариант переноса матчей из столицы Белоруссии в связи с напряженной политической ситуацией, которая сложилась в стране после победы на президентских выборах Лукашенко.