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Глава IIHF Фазель встретился с Лукашенко в Минске 

Sport24 и ещё 5 5 часов назад
Глава IIHF Фазель встретился с Лукашенко в Минске
Фото: РИА Новости
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прилетел в Минск. По информации телеграм-канала «Пул Первого», в эти минуты швейцарец проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Встреча посвящена проведению чемпионата мира по хоккею в Белоруссии. Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. В последние месяцы обсуждается вариант переноса матчей из столицы Белоруссии в связи с напряженной политической ситуацией, которая сложилась в стране после победы на президентских выборах Лукашенко.
Сам Лукашенко ранее заявил, что никаких оснований для отмены или переноса турнира нет.
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Хоккей , Рене Фазель , Александр Лукашенко
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