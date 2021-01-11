Евгений Свечников выставлен на драфт отказов НХЛ 

Российский форвард "Детройта" Евгений Свечников выставлен на драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в Twitter сообщает журналист The Athletic Макс Балтмэн.

Также на драфт отказов выставлены голкиперы Кевин Бойл и Кэлвин Пикар , защитники Дилан Макилрот, Брайан Лэшофф, Джо Хикетс, нападающие Доминик Тарджон, Тернер Элсон, Кайл Крискуоло, Райли Барбер.

В прошлом сезоне Свечников провел в регулярном чемпионате НХЛ четыре матча, результативными действиями не отметился. За фарм-клуб "Детройта" в Американской хоккейной лиге (АХЛ) он сыграл 51 матч, в котором набрал 25 (11 шайб + 14 передач) очков. В августе 2020 года хоккеист продлил соглашение с "Детройтом" на один сезон.