Два матча НХЛ пройдут на открытом воздухе на озере Тахо 

Два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдут на открытом воздухе на южном берегу озера Тахо в штате Невада. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

На площадке, которая будет установлена на территории Edgewood Tahoe Resort, 20 февраля сыграют "Колорадо" и "Вегас", а 21 февраля — "Бостон" и "Филадельфия". Проведение матчей на льду невозможно, так как озеро не замерзнет.

"С тех пор, как мы начали проводить игры на открытом воздухе в 2003 году и включили их в расписание на постоянной основе в 2008 году, мы рассматривали множество вариантов проведения их вне стадиона, но это всегда оказывалось невозможным из-за огромного спроса со стороны наших болельщиков", — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

В Edgewood Tahoe Resort будет организован "пузырь". Все будет контролироваться строгими протоколами, команды и сотрудники не смогут покидать территорию во время своего пребывания там. Специально для матчей будут построены раздевалки, напоминающие деревянные домики и установлено ретро-табло.

Ранее НХЛ перенесла на неопределенный срок "Зимнюю классику", которая должна была пройти 1 января на открытом воздухе.

Новый сезон НХЛ начнется 13 января, в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате. В связи с закрытием границы между Канадой и США и необходимостью обеспечения безопасности участников матчей в условиях пандемии было принято решение изменить составы дивизионов и перейти на режим внутридивизионных матчей для минимизации количества поездок.