«Нью-Джерси» отправил российского хоккеиста Охотюка в фарм-клуб 

Матч-центр
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Матч-центр
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
2 3
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 4
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 2
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
3 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
×
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
0 4
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
0 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Байер
Байер
1 1
Вердер Вердер
Унион
Унион
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
10 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
3 1
Алавес Алавес
Вальядолид
Вальядолид
0 1
Валенсия Валенсия
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
1 4
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
1 0
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эльче
Эльче
1 3
Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
0 2
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
21:00
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
23:30
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:15
Эвертон Эвертон
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:15
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Арсенал
Арсенал
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
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Унион
Унион
22:30
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
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Вердер
Вердер
17:30
Аугсбург Аугсбург
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
17:30
Герта Герта
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
15:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:00
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
15:00
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:05
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
21:00
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
21:00
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
23:30
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
20:30
Вердер Вердер
Герта
Герта
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
23:15
Челси Челси

«Нью-Джерси» отправил российского хоккеиста Охотюка в фарм-клуб 

ТАСС 37 минут назад
Российский защитник команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Никита Охотюк отправлен в "Бингемтон" — фарм-клуб, выступающий в Американской хоккейной лиге (AHL). Об этом сообщает пресс-служба "Бингемтона".
Помимо него, состав фарм-клуба пополнили нападающие Бретт Сеней и Нэйт Шнарр, защитники Кевин Бехл и Рейли Уолш, а также вратарь Эван Кормье.
Охотюку 20 лет, в декабре 2019 года он подписал с "Нью-Джерси" трехлетний контракт новичка. Прошедший сезон россиянин провел в команде "Оттава 67", которая выступает в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), сыграл в 39 матчах и набрал 19 очков (3 гола + 16 результативных передач).
За "Нью-Джерси" также выступают защитник Дмитрий Куликов, нападающие Михаил Мальцев и Никита Гусев.
На драфте 2019 года "Нью-Джерси" выбрал Охотюка под общим 61-м номером. В составе молодежной команды России защитник принимал участие в Суперсерии 2019 года против сборных канадских лиг. Также он выступал на чемпионате мира среди юниоров 2018 года, где российская команда завершила выступление на стадии четвертьфинала, проиграв сборной США со счетом 1:5.
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Комментарии
Хоккей , Видео , Дмитрий Куликов , Никита Гусев , Никита Охотюк , Эван Кормье , Михаил Мальцев
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