«Нью-Джерси» отправил российского хоккеиста Охотюка в фарм-клуб 

Российский защитник команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Никита Охотюк отправлен в "Бингемтон" — фарм-клуб, выступающий в Американской хоккейной лиге (AHL). Об этом сообщает пресс-служба "Бингемтона".

Помимо него, состав фарм-клуба пополнили нападающие Бретт Сеней и Нэйт Шнарр, защитники Кевин Бехл и Рейли Уолш, а также вратарь Эван Кормье

Охотюку 20 лет, в декабре 2019 года он подписал с "Нью-Джерси" трехлетний контракт новичка. Прошедший сезон россиянин провел в команде "Оттава 67", которая выступает в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), сыграл в 39 матчах и набрал 19 очков (3 гола + 16 результативных передач).

На драфте 2019 года "Нью-Джерси" выбрал Охотюка под общим 61-м номером. В составе молодежной команды России защитник принимал участие в Суперсерии 2019 года против сборных канадских лиг. Также он выступал на чемпионате мира среди юниоров 2018 года, где российская команда завершила выступление на стадии четвертьфинала, проиграв сборной США со счетом 1:5.