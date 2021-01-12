«Я думаю, что Романов справился с собой. Находясь с ним каждый день и видя, насколько он профессионален и как молодой он, для него это был небольшой тест НХЛ. Это было впечатляюще», — отозвался о партнере по команде форвард «Канадиенс» Джош Андерсон.
«Он сражается очень самоотверженно, он очень хорошо перемещает шайбу даже на нашем втором блоке в большинстве. Этот мальчишка — точно хороший хоккеист», — а это уже слова Томаша Татара, которому Романов по-фетисовски отдал передачу на гол.
«Надеюсь, теперь вы понимаете, почему все восхищались Александром Романовым на сборах последние 10 дней. Он был похож на защитника НХЛ на протяжении всего лагеря. Сегодня он похож на защитника НХЛ»
«У меня ноль стресса, когда Романов на льду. Всегда держит игру под контролем, всегда знает, куда ехать и кого прикрыть. Всегда говорил, что у него врожденный хоккейный интеллект. Он просто только расти с опытом. Настоящая жемчужина»
«Было много «Монреаля» новичков, в чей дебют я нервничал. Романов не один из них. Нужно просто открыть пиво и смотреть на его представление»
«Я не удивлен мастерством Романовых или интеллектом. Больше впечатлен тем, что Жульен ему доверяет».
«Как можно не полюбить игру Александра Романова после сегодняшнего вечера?».
«Алексей Романов — еще лучшая версия молодого талантливого Андрея Маркова».
«Романов был супер заметен сегодня. «Канадиенс», в ваших руках есть драгоценный камень, настоящее сокровище. Храните его как что-то особенное».