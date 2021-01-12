«Я думаю, что Романов справился с собой. Находясь с ним каждый день и видя, насколько он профессионален и как молодой он, для него это был небольшой тест НХЛ. Это было впечатляюще», — отозвался о партнере по команде форвард «Канадиенс» Джош Андерсон.