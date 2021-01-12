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Бёрнли Бёрнли

«В ваших руках сокровище, храните его». Что говорят в Америке о крутом дебюте русского защитника Романова в НХЛ 

Sport24 и ещё 1 12 января 2021
Его называют Царем и улучшенной версией Маркова.
Дебют Александра Романова в НХЛ вызвал бурю восторгов не только в России и Монреале, но и во всей Северной Америке. Еще до первого матча за «Канадиенс» 21-летний защитник получил прозвище The Tsar. Видимо, сказалось то, что Александр — однофамилец Николая II и его предшественников на российском троне. Что еще говорили о молодом русском, по-взрослому ворвавшемся в сильнейшую лигу мира, читайте в нашей подборке.

«Я думаю, что Романов справился с собой. Находясь с ним каждый день и видя, насколько он профессионален и как молодой он, для него это был небольшой тест НХЛ. Это было впечатляюще», — отозвался о партнере по команде форвард «Канадиенс» Джош Андерсон.

«Он сражается очень самоотверженно, он очень хорошо перемещает шайбу даже на нашем втором блоке в большинстве. Этот мальчишка — точно хороший хоккеист», — а это уже слова Томаша Татара, которому Романов по-фетисовски отдал передачу на гол.

«Надеюсь, теперь вы понимаете, почему все восхищались Александром Романовым на сборах последние 10 дней. Он был похож на защитника НХЛ на протяжении всего лагеря. Сегодня он похож на защитника НХЛ»

«У меня ноль стресса, когда Романов на льду. Всегда держит игру под контролем, всегда знает, куда ехать и кого прикрыть. Всегда говорил, что у него врожденный хоккейный интеллект. Он просто только расти с опытом. Настоящая жемчужина»

«Было много «Монреаля» новичков, в чей дебют я нервничал. Романов не один из них. Нужно просто открыть пиво и смотреть на его представление»

Брайан Берк на HNIC говорил о Романове: «Он не похож на новичка. Я помню, когда они приобрели Джоэля Эдмундсона, и я спросил Марка Бержевена о приобретении, он сказал, что нам нужны 5-й или 6-й защитник. Наш четвертый защитник — Александр Романов»

«Я не удивлен мастерством Романовых или интеллектом. Больше впечатлен тем, что Жульен ему доверяет».

«Как можно не полюбить игру Александра Романова после сегодняшнего вечера?».

«Алексей Романов — еще лучшая версия молодого талантливого Андрея Маркова».

«Романов был супер заметен сегодня. «Канадиенс», в ваших руках есть драгоценный камень, настоящее сокровище. Храните его как что-то особенное».

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Комментарии 27
Хоккей , Видео , Джош Андерсон , Алексей Романов , Александр Романов , Томаш Татар , Марк Бержевен , Николай II , Андрей Марков
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