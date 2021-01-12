СКА прервал серию из 4 поражений подряд, обыграв «Сочи» 

СКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.
В составе СКА отличились Эмиль Галимов, Ярослав Дыбленко и Андрей Кузьменко, за «Сочи» шайбу забросил Сергей Шмелев.
СКА набрал 62 очка и занимает 2-е место в таблице Западной конференции, «Сочи» идет 10-м (30 очков).
Голы: Галимов (Стремвалль); 15:18 — 1:0. Дыбленко (Стремвалль, Фантенберг); 22:35 — 2:0. Кузьменко (Бурдасов, Кемплайнен); 28:45 — 3:0. Шмелев (Петьков, Точицкий); 40:44 — 3:1.