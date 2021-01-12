СКА прервал серию из 4 поражений подряд, обыграв «Сочи» 

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Легендарная драка советского хоккеиста Фетисова. На него напали со спины, отомстить канадцу удалось через 3 месяца

«Ему должны были сломать руку». Знаменитый конфликт Ковальчука и Кросби — русский усмирил канадца хет-триком

СМИ подсчитали, сколько матчей в НХЛ пропустил Овечкин по независящим от него причинам