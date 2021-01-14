Защитник «Чикаго» Никита Задоров поделился впечатлениями от молодежного чемпионата мира-2021.

Сборная России на этом турнире заняла 4-е место, уступив в полуфинале Канаде (0:5), а в матче за третье место — Финляндии (1:4).

— Смотрели МЧМ? Как впечатления от игры сборной России?

— Смотрел несколько матчей. Какой результат — такие впечатления. Я не понял, почему нашего лучшего защитника посадили в запас. За то, что он в щитки человеку бросил?

— Чайку имеете в виду?

— Да. Думаю, это один из самых перспективных русских защитников за последние 20 лет. Не хочу много говорить, а то многие обидятся. Все все видели. Понятно, что можно ругать тренеров, руководство, но ребята тоже должны выходить и играть. А игры вообще не было видно. С тактикой тоже было непонятно.

Я потом смотрел финал, так вот американцы нереально круто подготовились к игре, знали, как будут играть канадцы. Если сравнить матчи сборной США против России и против Канады, то это вообще были две разные команды. Думаю, тренер должен это давать ребятам. Ты не можешь играть в один хоккей против Австрии и против Канады, нужно подстраиваться под соперника. Плюс вратарь не выручил, лидеры не проявили себя.

Виноваты все. И хоккейная система тоже. Я видел, что Амирова в «Салавате» постоянно сажали, он играл по 8-9 минут. Как он будет прогрессировать при таком игровом времени? Подколзин, как я понимаю, играл до момента, как сказал, что едет в «Ванкувер». Канадцы почти не играли до МЧМ, а если бы играли, то были бы на первых ролях в своих клубах в юниорских лигах. Понятно, что это не КХЛ, но уровень там хороший. Молодежи сейчас нужно играть, а не сидеть, — рассказал Задоров в беседе с корреспондентом Sport24 Дарьей Тубольцевой.