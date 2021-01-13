Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как переболел коронавирусом, находясь в России. Произошло это в октябре — сразу после того, как голкипер перенес операцию на руке.

«Это непросто. Говорю как есть. Во-первых, трудно дышать. Конечно, мне не было настолько плохо, чтобы дышать при помощи кислородного баллона. Но, допустим, когда я поднимался на второй или третий этаж, у меня буквально перехватывало дыхание. Это сложно.

Представьте, вы едите картофельное пюре, но даже не понимаете, картофельное ли это пюре. Вы знаете, что едите, но не можете почувствовать вкус», — цитирует Худобина официальный сайт НХЛ.

Накануне Худобин провел первую тренировку с «Далласом». Российский голкипер прибыл в расположение команды с опозданием из-за иммиграционных проблем. Напомним, в межсезонье Антон подписал со «Старз» контракт на 10 млн за три года.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 14 января (мск). Ранее пресс-служба лиги сообщила, что в период с 30 декабря по 11 января именно в «Далласе» было выявлено наибольшее количество положительных тестов на COVID-19.