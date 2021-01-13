«Русская пятерка» — один из многолетних символов Национальной хоккейной лиги. Накануне нового сезона Sport24 вспоминает яркий и горячий эпизод 25-летней давности с участием Фетисова, Константинова, Козлова, Ларионова и Федорова.

«Самые яркие воспоминания о том, как долго эти парни могли владеть шайбой. Отобрать ее у них было практически невозможно! Я не мог не налюбоваться игрой Ларионова и его партнеров. Благодаря таланту и прекрасному взаимодействию «Русская Пятерка» открыла хоккей с новой стороны для миллионов поклонников хоккея. При этом игра в исполнении Константинова Фетисова , Ларионова, Федорова и Козлова была не только эффектной, но и эффективной В истории «Ред Уингз» есть индивидуальные легенды, такие как Скотти Боумэн, Стив Айзерман , Никлас Лидстрем. Но «Русская Пятерка» является самым лучшим звеном клуба в его 90-летней истории».

Под восхищениями Кена Холланда готовы подписаться десятки тысяч болельщиков, в том числе, тех, которые живут за пределами штата Мичиган и России. Сам Холланд был одним из соавторов проекта «Русская пятерка» в «Детройте». По началу в продуктивность этого проекта верили не многие, но спустя годы остается только признать — в какой-то мере он изменил мировой хоккей.

При этом, нужно понимать, что «Русская пятерка» не существовала, как отдельное звено. Была тройка нападающих Вячеслав Козлов — Игорь Ларионов — Сергей Федоров, которая периодически пересекалась на льду с парой защитников Вячеслав Фетисов — Владимир Константинов. Пятеро россиян одновременно появлялись на площадке не так уж часто, но от этого моменты их совместного творчества были еще ценней.

«Больше всего мне запомнились моменты по ходу матчей, когда я неожиданно говорил своим пятерым русским парням: «Ребята, сейчас выходите вместе!» После этого можно было откинуться в кресле, взять попкорн и наслаждаться театром на льду. Если бы на скамейке «Ред Уингз» было кресло, клянусь, я бы так и делал, потому что хоккей в исполнении «Русской пятерки» был просто божественным», — вспоминал главный тренер «Детройта» Скотти Боумэн.

«— Что они делают?

— Расслабься и наслаждайся игрой».

Спустя 10 минут можно было наслаждаться не только действием, но и результатом. Константинов отдал за спину на Федорова, тот выдал еще один «слепой» пас и вывел Козлова «один в ноль». Вячеславу понадобилось две попытки, чтобы разобраться с Тревором Киддом, но общего впечатления от исторического гола это точно не испортило.

За что в первую очередь будут помнить «Русскую пятерку»? Красивый комбинационный хоккей, голы и передачи. Но иногда хоккея вынуждает даже самых креативных игроков заниматься не самыми привычными вещами. Например, драться. Уже через месяц после рождения российского звена «Детройта» ему пришлось поучаствовать в массовой кулачной разборке. Случилось это в домашней игре с «Рейнджерс».

Первый период спокойно катился к своему завершению, хозяева уверенно вели со счетом 2:0, ничего не предвещало скандала. Но он случился. Форвард «Нью-Йорка» Пэт Вербик впечатал в борт Фетисова, тот после остановки игры ответил толчком на пятаке. И понеслась! Разбирать это мини-побоище детально не стоит, достаточно сказать, что Владимир Константинов без шансов победил Марка Мессье , а с разной степенью вовлеченности в драке поучаствовали все 5 российских хоккеистов. Смотрим!

В итоге, в протоколе того матча можно увидеть вот такую необычную картину — «Русская пятерка» одновременно оказалась в штрафном боксе в полном составе. Что тут скажешь — легендарные звенья даже дерутся исключительно легендарно!