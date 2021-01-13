Русские захватывают хоккейную Америку

В ночь на 14 января по московскому времени начнется один из самых необычных регулярных чемпионатов НХЛ. В новом сезоне в лучшей лиге мира будет выступать около 40 россиян, до сих пор неизвестна судьба нескольких ребят (они на грани отправки в фарм-клубы). Но в любом случае русские хоккеисты будут выступать практически во всех командах НХЛ, так что бессонных ночей в ближайшие полгода будет много! Знакомимся со всеми.

«Калгари»

Александр Елесин и В межсезонье «Флэймз» конкурировали с «Оттавой» за право стать самым русским клубом в Канаде. Однако эту битву выиграли «Сенаторз», так как в «Калгари» из четырех русских в основе остался только один. Дмитрий Завгородний Артем Загидулин отправлены в фарм-клуб. К дебюту за новую команду готовится Никита Нестеров, ожидается, что он будут играть в третьей паре защитников.

«Монреаль»

С начала тренировочного лагеря никто в общем-то и не сомневался, что русского защитника никуда не сошлют. Романов покорил в Монреале всех: тренерский штаб, журналистов, болельщиков. Александр должен дебютировать уже предстоящей ночью в матче с «Торонто». 21-летний защитник выйдет в третьей паре с Бреттом Кулаком . А вратарь Василий Демченко прогнозируемо был отправлен в «Лаваль».

«Оттава»

С недавних пор в «Сенаторз» стало очень много русских, хотя долгие годы клуб их вообще не драфтовал и не подписывал. В тренировочном лагере в этом январе было четверо, но перед стартом сезона Егора Соколова отправили в фарм-клуб. Дадонов готовится начать сезон во второй тройке, Анисимов — в четвертой, а Зайцев — во второй паре защитников.

«Торонто»

Оба русских форварда пережили отсев и остались в основе. По Михееву сомнений изначально не было, а вот судьба Барабанова была под вопросом. Но Александр убедил тренерский штаб в лагере и готовится дебютировать в НХЛ в четвертом звене, Илья сыграет в третьем.

«Виннипег»

После не самого удачного камбэка в Россию стал третьим вратарем «Джетс» и, скорее всего, останется без игровой практики.

«Аризона»

У российского защитника возникли проблемы с американской визой, консульство назначило ему собеседование только на 20 января, поэтому он даже не смог прилететь в тренировочный лагерь. В «Аризоне» его ждут, но начнут сезон без него.

«Колорадо»

В межсезонье Денвер покинули сразу несколько россиян, и в команде остался только один Ничушкин, который подписал новый контракт. Валерий по ходу прошлого чемпионата закрепился в основе, и в этом году начнет регулярку в третьем звене.

«Миннесота»

Русский форвард еще не успел дебютировать за «Уайлд», но уже стал главной звездой и любимчиком местной публики. Журналисты прочат ему «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку, фанаты делают ставки, сколько голов забьет Капризов в свой первый сезон. Тренировочный лагерь Кирилл провел хорошо, но сможет ли он быстро адаптироваться в НХЛ — еще вопрос.

«Сан-Хосе»

На днях «Шаркс» отправили семь человек в фарм-клуб, оставив в лагере 30 игроков, включая двух россиян. Сегодня еще несколько человек отправятся в АХЛ, скорей всего среди них окажется Кныжов. А вот Мельничук останется в основе в качестве третьего вратаря, его конкурент Йожеф Коренар уже покинул лагерь.

«Сент-Луис»

Тарасенко пока еще на больничном и только начинает набирать форму, его появление на льду случится не раньше февраля. Торопченко до конца сезона в «Куньлуне», как, видимо, и Костин в «Авангарде»

«Каролина»

В возможностях молодого русского нападающего никто не сомневается уже давно. Лагерь он провел на уровне, заслужил похвалы от главного тренера и готовится побить свой личный рекорд по результативности в этом сезоне.

«Чикаго»

Из-за травмы паха русский защитник пропустил пару дней тренировочного лагеря, но был в строю на последних тренировках перед стартом сезона. Задоров будет играть в паре с Боквистом и, как говорит сам (скоро читайте интервью на Sport24), будет выходить с тройкой Кейна. А вот Андрей Алтыбармакян не сумел пробиться в основу и едет в фарм-клуб.

«Коламбус»

У русских в Огайо все складывается наилучшим образом. Гавриков тренируется во второй паре защитников, а Григоренко в первой тройке с Дюбуа и Бьоркстрандом. Кажется, с Тортореллой оба нашли общий язык.

«Даллас»

Во время тренинг кэмпа «Старз» накрыла эпидемия, в команде много заболевших, и первые матчи будут перенесены. Не пострадал Худобин, который только на днях прилетел в Техас (у него были проблемы с визой), плюс у русского вратаря есть антитела. Из-за травмы Бишопа Антон будет играть в начале сезона. Радулов и Гурьянов в Далласе с первых дней лагеря, на последней тренировке Александр занимался во второй тройке, а Денис в первой, что весьма неожиданно.

Изначально не было сомнений, что Наместников сможет без труда закрепиться в основе одного из главных аутсайдеров. На тренировках Владислав чаще всего выходил с Фаббри и Задиной. А вот Свечников, несмотря на продление летом контракта, был выставлен на драфт отказов, откуда его никто не забрал, и он был командирован в АХЛ. У Евгения недавно была травма, из-за которой он пропустил старт лагеря. Возможно, из-за этого его быстро решили сослать в фарм-клуб.

«Флорида»

Первые матчи «Пантерз» должны были провести с «Далласом», но у «Старз» вспышка коронавируса, и игры должны перенести. Следующий по плану соперник «Чикаго». В любом случае в январе мы вряд ли увидим на льду Сергея Бобровского. Русский вратарь, который неудачно провел прошлый сезон, вообще не выходил на лед во время тренировочного лагеря. В клубе молчат о состоянии голкипера (в этом сезоне в принципе запрещено говорить о здоровье хоккеистов). По всей видимости, речь идет о какой-то травме. Сергей еще в первой половине ноября вернулся в США, чтобы там пройти подготовку к сезону. Но что-то пошло не так.

Под вопросом и игра Денисенко. Молодой форвард также заранее приехал во Флориду, заслужил комплименты от руководства «пантер», да и в лагере вроде бы выглядел неплохо. Но конкуренция в третьем-четвертом звене команды высокая, и место Григория могут легко отдать другому хоккеисту, а его отправить в АХЛ. Пока этого не произошло, так что надежда на скорый дебют есть.

«Нэшвилл»

Вернувшись из аренды в СКА , Тренин неплохо провел тренировочный лагерь, забивал в двусторонних матчах. Однако выше четвертого звена «Предаторз» в сезоне ему будет подняться сложно.

«Тампа»

Из-за травмы Никита Кучеров рискует пропустить весь сезон, но в составе «Тампы» и без него будет достаточно россиян. Первый номер в воротах — Василевский. Сергачев займет место в третьей паре защиты, а Волков завоевал место в четвертой тройке.

«Нью-Джерси»

В январе пошли разговоры о том, что Гусева могут обменять. Пока подтверждений этому нет, и Никита готовится начать сезон во второй тройке с Захой и Джонссоном. Михаил Мальцев хоть еще и в команде, но скорее всего уже сегодня может быть отправлен в АХЛ.

«Айлендерс»

Все идет к тому, что два российских вратаря начнут сезон. Контракт Кори Шнайдера до сих пор не оформлен, поэтому Тротц будет полагаться на пару Варламов-Сорокин. Регулярку в качестве первого номера начнет более опытный Семен, а Илье точно дадут шанс по ходу чемпионата.

«Рейнджерс»

Вратарский дуэт из России будет и у «Рейнджерс». Роль первого номера доверят Шестеркин, а Георгиев будет его сменщиком. Бучневич в тренировочном лагере дорос до первой тройки: выходит с Крайдером и Зибанежадом. Панарин занимается со Строумом и Какко во втором звене.

«Филадельфия»

На пятый сезон в лучшей лиге мира Проворов дорос до звания альтернативного капитана команды на домашних матчах. Основным капитаном «Флайерз» будет Клод Жиру , его помощником — Шон Кутюрье . Егор Замула был отправлен в АХЛ, где сможет получать достаточно игрового времени.

«Вашингтон»

Для русских из «Кэпиталз» все без изменений, все четверо начинают сезон в основе. Самсонов скорее всего будет первым номером в воротах, так как у его сменщика Ванечека еще меньше опыта (даже не играл в НХЛ). Овечкин в последние дни лагеря выходил в первой тройке с Бэкстремом и Оши, Кузнецов — во второй с Враной и Уилсоном. Орлов составит первую пару с Карлсоном.

«Питтсбург»

У русской звезды «Пингвинз» все тоже по-старому: все то же второе звено и место в первой спецбригаде большинства. Однако Евгений по-прежнему мотивирован играть и выигрывать. «Я могу стать первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация на данный момент», — сказал Малкин после последний тренировки.