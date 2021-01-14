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Малкин провалил открытие сезона НХЛ. «Питтсбург» проиграл матч за 20 секунд, у русского форварда — 0 очков и «-1» 

Sport24 4 часа назад
Открытие регулярного чемпионата НХЛ составители календаря доверили «Пенсильванскому дерби». Матчи между «Питтсбургом» и «Филадельфией» традиционно полны интриг и междусобойчиков. А если учитывать специфику стартовавшего сезона, в котором эти команды встретятся восемь раз, то, очевидно, и без того принципиальное противостояние принимает еще более серьезный оборот. С задачей по открытию регулярки команды Майка Салливана и Алена Виньо справились на отлично, подарив болельщикам шикарный матч, полный борьбы и заброшенных шайб.
В первые пять минут стартового периода игру будто ускорили в несколько раз: хоккеисты летали по льду, не забывая при этом с такой же скоростью двигать шайбу и пытаться захватить инициативу. Лучше это удалось сделать «Флайерз», которые поначалу больше владели шайбой, давили и одна за одной проводили позиционные атаки. Именно команде Алена Виньо принадлежит авторство первых голевых моментов этой встречи: сначала форварды «Филадельфии» расстреливали ворота Тристана Джерри с пятака, затем имели выход «два в один», а следом раз за разом запирали звено Малкина в зоне, буквально не давая вздохнуть своему сопернику. Однако открыть счет в матче и попутно забросить первую шайбу сезона все же удалось «Питтсбургу»: передачу Макканна на пятаке замкнул Марк Янковски.
Заброшенная шайба полностью изменила характер встречи: на какое-то время преимущество перешло к команде Майка Салливана и «летчикам» оставалось довольствоваться лишь ролью второго номера.
Функциональная готовность обеих команд просто поражала. На протяжении всего первого периода игрокам удавалось держать высочайший темп и принимать решения на такой скорости, которая абсолютно несвойственна первым матчам сезона. Именно активность и быстрота принятия решений со стороны «Флайерз» заставили их соперника заработать во второй половине первого периода несколько удалений подряд. «Филадельфия» выстрелила дуплетом и продемонстрировала стопроцентную реализацию большинства: сначала после броска Густафссона от синей линии шайбу на пятаке подправил Ван Римсдайк.
А за пять секунд до конца первого игрового отрезка встречи все тот же Густафссон набросил на ворота, и на этот раз Нолану Патрику, полностью пропустившему прошлый сезон, удалось изменить траекторию движения снаряда и застать врасплох голкипера «Питтсбурга». 2:1.
На старте второго периода Ворачека отправили на скамейку штрафников за очень спорное нарушение, которое в итоге обернулось для его команды пропущенной шайбой. Картер Харт вышел из ворот чтобы подобрать шайбу и подкидкой через собственный пятак хотел доставить ее до партнера. Однако проезжающий мимо капитан «Питтсбурга» перехватил летящую шайбу, укротил ее и в касание поразил пустые ворота соперника. Магия от волшебника Сида.
«Филадельфия» добавила в скорости и агрессии в чужой зоне и вынудила «Пингвинз» ответить тем же. Явного преимущества по такой игре не было ни у одной из команд, однако парни Виньо все же были чуточку удачливее: за минуту до перерыва Джоэль Фараби поразил дальний угол ворот «Питтсбурга» и вывел свою команду вперед.
На протяжении всей встречи «Пингвинз» были в роли догоняющих и исправно с ней справлялись. Третий период не стал исключением: Брэндон Танев прямым броском прошил Харта и вновь сделал счет равным.
Дружина Виньо также не отступала от общего сценария встречи и спустя две минуты после пропущенной шайбы усилиями Раффля в третий раз в этом матче вышла вперед.
«Питтсбург» не сразу побежал отыгрываться, понимая, что в таком случае риск получить еще одну шайбу в свои ворота возрастает в разы. Однако даже в таких условиях «Флайерз» сумели окончательно снять все вопросы об исходе встречи, забросив две шайбы за двадцать секунд. Отличились Конечны и Хейз.
Шестую шайбу пропустила пятерка Малкина, и то, как наш форвард статично наблюдал за действиями Хейза, является квинтэссенцией всей игры Евгения в этой встрече: он был абсолютно незаметен, инертен и не создал ни единого голевого момента.
6:3 — первая победа в новом, столь долгожданном всеми болельщиками и любителями хоккея, сезоне досталась «Филадельфии».
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Комментарии 3
Хоккей , Видео , Майк Салливан , Брэндон Танев , Марк Янковски , Ален Виньо , Патрик Нолан
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