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Легендарный гол советского хоккеиста Могильного. Он сбежал из СССР в Америку и забил на 20-й секунде первого матча 

Sport24 52 минуты назад
Шайба, попавшая в книгу рекордов Гиннесса.
В день старта очередного сезона Национальной хоккейной лиги, Sport24 вспоминает первый игровой день регулярки-1989/1990 и исторический гол русского хоккеиста Александра Могильного.

«Мне страшно себе представить, что было бы, если б я этого не сделал! Нет, по советским меркам, у меня все было нормально. Но мне хотелось большего. Я видел, какое здесь отношение к старшим товарищам, понимал, что со мной будет, когда дойду до этого возраста. Заканчивая карьеру, они оставались ни с чем. Меня это не устраивало.

Никакого мужества побег от меня не потребовал. Не смешите. Кто-то говорил, что я, уезжая, сжигал мосты» — и от этого мне особенно смешно. Потому что я уезжал из Москвы нищим человеком. Ладно, был бы олигарх — наворовал денег и свалил. Но у меня-то все иначе. Я был натуральный нищий!
Может, и получал 200 рублей. Ну и что? Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? И эти грамоты с медалями?»
Даже спустя десятилетия Александр Могильный не сомневался в решении, которое он принял весной 1989-го. Вскоре после победного для сборной СССР финала чемпионата мира он исчез из расположения команды. Дальше была слежка от КГБ, постоянная смена стокгольмских отелей и долгожданный билет до Нью-Йорка. Могильный мечтал об Америке, Америка хотела получить Могильного — и вот они встретились.
Дальше были 5 месяцев томительного ожидания и долгожданное событие — премьера советского беглеца на глазах у североамериканской публики. В соперниках у «Баффало» значился «Квебек Нордикс» и фанаты «Сэйбрз» очень быстро дождались того, ради чего пришли на этот матч. Дебютный гол Могильного в НХЛ точно можно назвать историческим, хоть Александр и не стал первым русским, отличившимся в лучшей лиге мира. Виктор Нечаев сделал это еще в октябре 1982-го, но звездой он не был, да и задержался в НХЛ всего на 3 матча.
«Нордикс» выиграли стартовое вбрасывание, но быстро потеряли шайбу — с организацией первой атаки в матче у них не задалось. «Баффало» не стал придумывать лишнего, вбросил хоккейный снаряд в зону и вскоре он оказался за воротами «Квебека». Передача Пьера Тарджона, ошибка Стефана Фисе и новичок «Сэйбрз» поражает пустую рамку. О таком дебюте в НХЛ мечтает каждый.
Гол Могильного даже попал в Книгу рекордов Гиннеса — как самый быстрый для дебютантов НХЛ.
С этой шайбы началась русская эра в Национальной хоккейной лиге — всего через 12 лет в сильнейшей лиге Северной Америки будет играть 72 человека из нашей страны и им не надо будет для этого скрываться от спецслужб и прятаться в гостиницах. У Могильного же по ходу первого сезона в НХЛ возникнет немало проблем — например, аэрофобия и слухи о желании вернуться в СССР. Сам он поначалу не будет в восторге от западного стиля хоккея, но на родину заглянет только в 1994-м, а в НХЛ будет играть до 2006-го.

«Я не доверяю людям, которые зовут меня обратно в Россию. А что там делать? Там даже нет полей для гольфа, например. Что, черт возьми, я буду там делать? Выпивать каждый день по бутылке водки? Нет уж, спасибо. Мне спокойнее здесь. Я наслаждаюсь жизнью в США», — говорил Александр Великий в начале 90-х.

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Комментарии 4
Хоккей , Видео , Александр Могильный , Виктор Нечаев
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