Шайба, попавшая в книгу рекордов Гиннесса.

В день старта очередного сезона Национальной хоккейной лиги, Sport24 вспоминает первый игровой день регулярки-1989/1990 и исторический гол русского хоккеиста Александра Могильного

«Мне страшно себе представить, что было бы, если б я этого не сделал! Нет, по советским меркам, у меня все было нормально. Но мне хотелось большего. Я видел, какое здесь отношение к старшим товарищам, понимал, что со мной будет, когда дойду до этого возраста. Заканчивая карьеру, они оставались ни с чем. Меня это не устраивало.

Никакого мужества побег от меня не потребовал. Не смешите. Кто-то говорил, что я, уезжая, сжигал мосты» — и от этого мне особенно смешно. Потому что я уезжал из Москвы нищим человеком. Ладно, был бы олигарх — наворовал денег и свалил. Но у меня-то все иначе. Я был натуральный нищий!

Может, и получал 200 рублей. Ну и что? Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? И эти грамоты с медалями?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦬 ❤️💙💛 (@buffalonative716) Даже спустя десятилетия Александр Могильный не сомневался в решении, которое он принял весной 1989-го. Вскоре после победного для сборной СССР финала чемпионата мира он исчез из расположения команды. Дальше была слежка от КГБ, постоянная смена стокгольмских отелей и долгожданный билет до Нью-Йорка. Могильный мечтал об Америке, Америка хотела получить Могильного — и вот они встретились.

pic.twitter.com/r2lZNRQnrs— 42live (@hiispiir) April 26, 2020 Дальше были 5 месяцев томительного ожидания и долгожданное событие — премьера советского беглеца на глазах у североамериканской публики. В соперниках у «Баффало» значился «Квебек Нордикс» и фанаты «Сэйбрз» очень быстро дождались того, ради чего пришли на этот матч. Дебютный гол Могильного в НХЛ точно можно назвать историческим, хоть Александр и не стал первым русским, отличившимся в лучшей лиге мира. Виктор Нечаев сделал это еще в октябре 1982-го, но звездой он не был, да и задержался в НХЛ всего на 3 матча.

«Нордикс» выиграли стартовое вбрасывание, но быстро потеряли шайбу — с организацией первой атаки в матче у них не задалось. «Баффало» не стал придумывать лишнего, вбросил хоккейный снаряд в зону и вскоре он оказался за воротами «Квебека». Передача Пьера Тарджона, ошибка Стефана Фисе и новичок «Сэйбрз» поражает пустую рамку. О таком дебюте в НХЛ мечтает каждый.

Гол Могильного даже попал в Книгу рекордов Гиннеса — как самый быстрый для дебютантов НХЛ.

С этой шайбы началась русская эра в Национальной хоккейной лиге — всего через 12 лет в сильнейшей лиге Северной Америки будет играть 72 человека из нашей страны и им не надо будет для этого скрываться от спецслужб и прятаться в гостиницах. У Могильного же по ходу первого сезона в НХЛ возникнет немало проблем — например, аэрофобия и слухи о желании вернуться в СССР. Сам он поначалу не будет в восторге от западного стиля хоккея, но на родину заглянет только в 1994-м, а в НХЛ будет играть до 2006-го.