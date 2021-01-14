Защитник «Чикаго» — откровенно обо всем.

Никитой Задоровым мы делали большое интервью несколько месяцев назад. Но за это время столько всего произошло, что не позвонить ему в Чикаго мы просто не могли. Российский защитник вновь был откровенен: рассказал о подготовке к новому сезону, зарплате в НХЛ в этом году, о политической ситуации в США, а также выразил мнение, почему сборная России так неудачно выступила на молодежном чемпионате мира.

«На 80-90% вернулся к прежним кондициям»

— Вы пропустили две тренировки подряд. Мы уже подумали, что у вас коронавирус.

— Нет. Я просто дернул пах, но уже все нормально, вчера катался, сегодня (разговор состоялся в понедельник, 11 января — прим. ред.) будут в главной группе. Просто были тяжелые тренировки, вот и вылезло небольшое повреждение.

— Восстановление руки прошло по плану?

— Да, тут все хорошо. Думаю, на 80-90% вернулся к прежним кондициям. Этого достаточно, чтобы начать сезон. Все равно с играми процесс пойдет быстрее. Хотя, мне кажется, восстановление до конца жизни будет идти, все-таки серьезная операция была.

— Болевые ощущения остались?

— Когда играю в хоккей, нет. В повседневной жизни может иногда побаливать, есть небольшой дефект в руке: сухожилие большого пальца забилось. Но в хоккее это мне не мешает, клюшку нормально сжимаю. И еще я понял, что у меня такая конституция тела, что чем больше нагружаю руку, тем лучше становится. Если пару дней ничего не делаю, то рука начинает болеть.

— Тяжело было в тренировочном лагере?

— Да всегда тяжело, я не так много катался до этого, было непонятно, когда начнется сезон. Я прилетел в Чикаго 12 декабря, мы с ребятами начали перед лагерем кататься, но тогда еще никаких дат не было. В кэмпе самые тяжелые — первый дни, там тренировки наиболее интенсивные. Конечно, не как в России, с баллонами мы не бегали, но занятия длились по 50 минут, на все поле разные упражнения делали.

— На одной из первых тренировок журналисты запечатлели, как вы Кейна обыгрывали «один на один». Неужели Патрика так легко обыграть?

— Ну как ты сказать «обыграл»… Именно то упражнение был моим skill set, его skill set — войти в зону, обыграть там соперника, отдать пас. Бороться «один на один» на удержание шайбы — не его конек. Тут больше нужны габариты, поэтому я и был лучше. Думаю, что если «пять на пять» выпустить меня и его в средней зоне, то мне будет намного тяжелее.

— А как было с Дебринктом играть? Он же тоже маленький.

— Они оба примерно одинакового роста. Просто Кейн немного худее. Дебринкт — покрепче, у него другая манера игры, он спокойно может продавить защитника. А у Кейна руки золотые. Против них обоих мне было тяжело.

6-5 Zadorov vs 5-7 DeBrincat battle drill because why not? pic.twitter.com/k4Pk5ZSo00— Mark Lazerus (@MarkLazerus) January 4, 2021

— Как вас в команде встретили?

— Круто. Мне все очень нравится, коллектив классный. Тренеры сразу мне видео начали показывать, тактику объяснять. В принципе она не слишком сильно отличается от тактики «Колорадо». Сейчас вообще большинство команд НХЛ играют в один хоккей. В каждом клубе есть звено, которое играет в свой хоккей и тебе просто нужно подстраиваться. В «Чикаго» я играю в паре с Боквистом. Так понимаю, что мы постоянно будем выходить с Кейном, а там уже немного другой хоккей. Он закатывается под тебя, ему сразу шайбу нужно отдавать, нельзя ее передерживать. Все через Патрика будет идти. Это чуть-чуть другая философия по сравнению с тем, что у меня было в последние пять лет. Даже с Маккинноным когда играешь, то он просто просит туда дальше отдать, чтобы он в чужой зоне ее забрал.

— С Боквистом быстро сыгрались? Он такой юный, мастеровитый защитник.

— Я с такими много играл. Выходил с Бэрри три года, играл в прошлом году с Макаром и Жираром. Для меня это привычно. Мне нравится играть с хоккеистами такого плана: я отдаю им шайбу и даю им творить, сам же больше подстраховываю. С Боквистом у нас есть химия, все двигается в правильном направлении.

«Такие, как я, это уже вымирающий вид»

— Джереми Коллитон вас очень хвалит в интервью. Как складываются у вас отношения?

— Все отлично, мне объяснили мою роль, рассказали о том, что от меня требуется. «Чикаго» хочет играть в агрессивный хоккей, мне нужно будет забирать шайбу в средней зоне, не откатываться назад. Думаю, у «Блэкхокс» давно не было такого защитника, типа меня, который может быть жестким и выходить против лучших игроков соперника.

— Вы, кстати, впервые работаете с таким молодым тренером (Коллитону 35 лет — прим. ред.)?

— Да Беднар в «Колорадо» тоже достаточно молод (ему 48 лет — прим. ред.). До этого был Патрик Руа , он тоже не из очень старых, можно сказать, недавно закончил с хоккеем. Мне кажется, молодые тренеры — это хорошо. Хоккей меняется, и тренеры должны появляться новые. Да, конечно, есть олдускульные классные специалисты, которые перестраиваются, так как хоккей меняется. Но в большинстве случаев эти олдскульные тренеры работают по-старому. Даже если посмотреть на «Лос-Анджелес» и «Чикаго» тех времен, когда они выигрывали, то команды были большими, все бегали, бились, вбрасывали в зону, борьба в чужой зоне, форчек. Сейчас «Тампа» уже по-другому играет, есть много маленьких юрких игроков, все должны быстро двигаться, пас отдавать. Модель игры серьезно изменилась за последние годы. Поэтому и тренерам нужно подстраиваться под новые реалии. Раньше вообще не драфтовали ребят ниже 180 см, а сейчас 20 человек в первом раунде может уйти с таким ростом и ниже. Такие, как я, это уже вымирающий вид (смеется). Именно поэтому молодые тренеры сейчас на подъеме.

— Без выставочных матчей сложнее подготовиться к сезону?

— Да вон вчера у нас был выставочный матч «Красные» против «Белых».

— Ну это же двусторонка!

— Да, в составе «красных» вышли ребята из первого и второго звеньев и вынесли «белых» 8:2 (смеется). Не знаю пока, как будет без выставочных матчей, обычно хотя бы парочку игр проводим. Думаю, после первого периода с «Тампой» поймем, на что мы способны (после первого периода «Чикаго» проигрывал 0:3, итоговый счет 1:5 — прим. ред).

— У вас будет по два подряд матча с одним соперникам. Это вообще непривычно, будет ли сложнее?

— Меня это не так смущает, как тот факт, что мы должны с каждым соперником по 8 матчей сыграть. Получается, что у тебя семь соперников и семь серий плей-офф, и ты должен выйти из них победителем, чтобы куда-то попасть. Игры будут намного важнее, потому что мы будем играть внутри дивизиона, и в плей-офф попадают четыре лучшие команды из каждого дивизиона. Все настолько упрощено, теперь не нужно думать, обыграл ли ты команду с Запада или с Востока. Сейчас нужно быть лучше четырех команд в твоем дивизионе, чтобы попасть в плей-офф. Это будет точно тяжелее, так как все команды будут подготовлены друг к другу. Тебе не нужно больше разбирать большинство 30 соперников, а только семи. Думаю, это будет мини плей-офф. Это круто, что-то новое.

— Как оцените состав вашего дивизион? Можно ли его назвать дивизионом «смерти»?

— Да я думаю канадский дивизион это группа «смерти». Хотя когда там канадские клубы последний раз Кубок Стэнли брали?

— В прошлом веке.

— Вот именно! Думаю, все дивизионы достаточно равные. У нас «Даллас» сильная команда, понятное дело, «Тампа», еще «Каролина» сильна. Надеюсь, что мы с «Коламбусом» поборемся за четвертое место.

— А «Нэшвилл»?

— Ну, в «Нэшвилл» я не верю, он мне не нравится. Слишком много против «Нэшвилла» я в жизни играл и еще буду играть. Мне нравится то, что я вижу на наших тренировках, на бумаге у нас достаточно хорошая защита, крутое первое звено. Конечно, будет не хватать Тэйвза (пропустит начало сезона из-за травмы — прим. ред.), он наш капитана, лидер команды. Надеемся, что скоро он вернется. Насчет вратарской позиции, то за место в составе будут бороться три молодых пацана. Кто-то из них точно поймает белую волну. Не хочу загадывать. У нас есть задача на сезон — и это не выиграть первый пик на драфте, а попасть в плей-офф и побороться за что-то. Мы внутри не ощущаем себя лузерами. Уверен, что наша команда будет выходить и биться за каждое очко.

— Согласны с тем, что результаты могут быть более непредсказуемыми в этом сезоне? В НБА сейчас вообще не предугадать что будет.

— Да, конечно. Слишком много факторов в этом году будет влиять на результат. Вообще не понятно, кто заболеет, кто нет, кто травму получит. Плюс сезон короткий, нужно выдержать этот напряженный график. Здесь, как в «пузыре», все будет непредсказуемо. Но этим и интереснее.

«Если у тебя губернатор демократ, то город просто загибается»

— Знакомилась с медицинскими протоколами НХЛ, они весьма строгие. Мне кажется, много матчей будут переносить.

— Когда делали календарь, специально оставили по неделе для каждой команды на случай переносов матчей. Плюс по ходу дела можно менять календарь. Правила действительно очень серьезные. Мы везде должны носить маски, даже когда идешь в холодную ванную или в джакузи. Никакого контакта, еда и питье — свое, то же самое расчески, дезодоранты. У нас убрали все собрания на арене, они сейчас только по зуму, вот как раз после нашего разговора у меня будет. Если кто-то заболел, а ты с ним контактировал, то потом как минимум четыре дня сидишь и сдаешь тесты. Если сдал положительный тест и симптомов нет, то все равно как минимум 10 дней на карантине.

— В КХЛ в конце концов получилось, что практически все игроки переболели. В НХЛ будет так же?

— Я вот не знаю, болел ли я или нет. Антител у меня нет, но есть ребята, которые болели, но тоже без антител. Я уже вообще не знаю ничего насчет этого вируса. А то, что в России могли дать всем переболеть коронавирусом, чтобы уже начать нормально играть, то такое возможно. Это в нашем ДНК заложено. Здесь все немного по-другому. Демократия, как говорится. Но нужно понимать, что правила очень строгие. Я даже в лифт не могу зайти, если так кто-то есть, сначала нужно спросить, не против ли он. И неважно какого размера лифт. Везде все ходят в масках. В Чикаго вообще все закрыто: рестораны не работают, какие-то магазины открыты только по предварительной записи. Спа, бассейны, половина школ закрыты. Только частные школы работают. Во Флориде все открыто, но это штат республиканцев, так что все понятно.

— Обжились в Чикаго?

— Да. Нам с семьей все очень нравится, живем в самом центре. Мы с женой родом из большого города, так что переезд в мегаполис для нас не трагедия. Наоборот, в большом городе мы даже комфортнее сейчас ощущаем, чем в маленьком. Но скажу, что Чикаго — большой город, но выглядит очень маленьким. Все очень быстро, возможно, трафика нет из-за пандемии, в магазинах пустота. При этом огромнейший мегаполис, но не как Москва, где куда-то поедешь, так сразу на целый день.

— Как люди выживают в Чикаго, раз там все закрыто?

— Да люди просто уезжают. Почему из Нью-Йорка все валят во Флориду? То же самое из Чикаго уезжают. Потому что если у тебя губернатор демократ, то город просто загибается, так как все закрыто. На некоторых магазинах и ресторанах есть вывески «Спасибо нашему губернатору за то, что мой ресторан закрыт».

— Чем обосновывается то, что в Чикаго и Нью-Йорке все закрыто, а во Флориде — открыто? У вас заболевших больше?

— Во Флориде столько же заболевших, сколько в Иллинойсе. Но людям лапшу на вешают. По сути все так: из какой партии у тебя губернатор, так и будет жить штат. Во Флориде даже когда пошел рост заболеваемости, ничего не закрывалось. В Техасе, Нэшвилле, Теннесси тоже все открыто.

— После выборов Америка больше не стала делиться на два лагеря?

— Вы же видели что было в Вашингтоне? Мне кажется, некоторые не успокоились. Если твиттер банит Трампа… Цукерберг и остальные люди вроде бы за свободу слова, а тут они просто берут и отнимают ее. Какая-то клоунада происходит, я просто смеюсь над этим. В России-то все понятно, а тут похоже еще хуже.

— Думала, что раз Байден выиграл, то все стали жить прежней жизнью, все равно ничего не поменять.

— Многие люди, да, стали. Те, с кем я общаюсь, уже и не заморачиваются на эту тему. Никаких дискуссий нет ни на улицах, ни в раздевалке. У каждого свое мнение, никто тебе свое навязывать не будет. И за мнение тут гнобить не будут. В команде могут быть ребята, кто за Трампа, а кто за Байдена. И они друг друга не ненавидят. Политика напрямую в наших жизнях не присутствует. Тут скорее про то, что в каждом штате есть свои правила. Человек может сам выбрать, где хочет жить. Политика политикой, но люди живут нормально. Социалка все равно есть. Понятно, что в пандемию тяжело, маленькие бизнесы закрываются, но по возможности государство старается помогать. У моего друга в Денвере магазин костюмов, так правительство ему выдало 50 тысяч долларов. При этом он не гражданин, не обладатель Грин карты, у него просто виза и европейский паспорт. Тут каждому человеку давали по две тысячи долларов. Некоторым разрешают не платить кредит по квартире или машине на время пандемии. Поэтому в большинстве своем людям пофигу, кого выбрали в президенты, тут все равно ничего не поменяется. Вот когда есть нечего, и государство тебе не помогает, то тогда нужно что-то делать. А тут поменялся президент, ну и поменялся. Забанили Трампа, ну и забанили. Зато социалка есть, и люди нормально живут.

«Все теряют деньги. Только Илон Маск, похоже, богатеет»

— НХЛ долгое время не объявляла о дате старта регулярного чемпионата. Пошли даже разговоры об отмене сезона. Вы верили в такой исход событий?

— Это все было из-за Канады. У них вообще правила сумасшедшие, даже не разрешают на улицу выходить. При этом заболеваемость очень низкая. Я не понимал канадцев, у них хоккей — спорт номер один, а они играть запрещают. Там люди целыми днями только и делают, что смотрят хоккей. Я был за то, чтобы все канадские команды убрать и только американскими начать сезон (смеется). Хорошо, что там в итоге все решилось, все провинции разрешили клубам проводить матчи дома.

— Вопрос же был еще с деньгами, профсоюз и лига никак не могли договориться по проценту удержания от зарплаты.

— С этим мы разобрались быстро. В этом сезоне у нас 20% эскроу и еще 10% нашей зарплаты удержат, а потом через три года их нам вернут под 6% эскроу. А лига хотела вместо 10% удержать 27%. Мы бы тогда вообще там 2% от контракта получили. Мы сказали: «Окей, если хотите так, то вот наши требования». Профсоюз попросил медицинскую страховку до конца жизни для игроков и их семей, которая прилично стоит, плюс повышение пенсий и еще огромные дивиденды. Владельцы сразу же отказались и решили оставить все как есть. Вот и разошлись.

— Считали уже, сколько получите от зарплаты после вычета налогов, эскроу и суммы удержания?

— Где-то одну треть.

— Неприятно.

— До этого была половина, сейчас — одна треть. Ничего страшного. Эскроу был 9% в последние два года, а стал 20%, 10% от зарплаты нам в итоге вернут, то есть фактически на 11% меньше будем получать. Кому сейчас легко? Владельцы теряют деньги, все теряют деньги. Только Илон Маск, похоже, богатеет. Пару годиков потерпим, а когда эскроу будет 6%, то все будет хорошо. Будет новый ТВ контракт, от него и потолок зарплат вырастет, как следствие, зарплаты станут больше.

«В чисто советский хоккей сейчас невозможно играть»

— Смотрели МЧМ? Как впечатления от игры сборной России?

— Смотрел несколько матчей. Какой результат — такие впечатления. Я не понял, почему нашего лучшего защитника посадили в запас. За то, что он в щитки человеку бросил?

— Чайку имеете в виду?

— Да. Думаю, это один из самых перспективных русских защитников за последние 20 лет. Не хочу много говорить, а то многие обидятся. Все все видели. Понятно, что можно ругать тренеров, руководство, но ребята тоже должны выходить и играть. А игры вообще не было видно. С тактикой тоже было непонятно. Я потом смотрел финал, так вот американцы нереально круто подготовились к игре, знали, как будут играть канадцы. Если сравнить матчи сборной США против России и против Канады, то это вообще были две разные команды. Думаю, тренер должен это давать ребятам. Ты не можешь играть в один хоккей против Австрии и против Канады, нужно подстраиваться под соперника. Плюс вратарь не выручил, лидеры не проявили себя. Виноваты все. И хоккейная система тоже. Я видел, что Амирова в «Салавате» постоянно сажали, он играл по 8-9 минут. Как он будет прогрессировать при таком игровом времени? Подколзин, как я понимаю, играл до момента, как сказал, что едет в «Ванкувер». Канадцы почти не играли до МЧМ, а если бы играли, то были бы на первых ролях в своих клубах в юниорских лигах. Понятно, что это не КХЛ, но уровень там хороший. Молодежи сейчас нужно играть, а не сидеть.

— После победы США Кейн и другие американцы самыми счастливыми по арене ходили?

— Да. Мне Сибрук канадскую майку положил в раздевалке после полуфинала, сказал носить. Видимо, зря я выпендривался (смеется). После финала Кейн широко улыбался, а все канадцы грустными пришли на тренировку. У нас же еще в команде капитан сборной Канады, который получил травму перед турниром, Кирби Дак. Так вот на нем вообще лица не было после финала.

— В прошлом году в «Колорадо» вы троллили Ландеског за поражение шведов на МЧМ, сейчас какие-то приколы были?

— Да я Ландескога и в этом году потроллил. Специально позвонил ему, когда финны шведов обыграли в четвертьфинале. Там еще рядом Рантанен (финский форвард — прим. ред.) сидел, они вместе смотрели матч. В общем, ему в этом году тоже досталось.

— После чемпионата мира в России началась полемика: «Кто виноват и что делать». Федерация хоккея России убеждена, что команда должна продолжить играть в советский хоккей, с контролем в шайбу, как говорит постоянно Игорь Ларионов. Вы играете в лучшей лиге мира, скажите, в современном хоккее реально выигрывать за счет советского?

— В чисто советский хоккей сейчас невозможно играть. Сборная СССР на чемпионатах мира и Олимпиадах была единственной, кто кататься умела. Да, у нас была очень крутая школа, брали две пятерки из ЦСКА , пятерка «Спартака» и пятерку «Динамо» . Ну а сейчас канадцы не в советский хоккей играют? А американцы? А шведы не в советский хоккей играют? Все у нас чему-то научились и взяли лучшее. Но при этом оставили свою философию. Я не говорю, что сборной России нужно садиться впятером на синюю линию, как чехам. Я против такого хоккея. В НХЛ в такой хоккей «Аризона» играет. В плей-офф никакого кайфа играть против них не было. В полный откат. «Тампа» играет в советский хоккей?

— В атакующий.

— Да. То же самое «Колорадо». Тоже в пас. Сейчас это не советский хоккей, а современный хоккей. У тебя пять человек должны отработать в защите, а потом все пятеро должны отработать в нападении. Вот в чем заключается хоккей. У нас в стране не развивают защитников. Я по себе помню, играл в «Красной Армии» и тренер (Вячеслав Уваев — прим. ред.) мне говорил: «Если ты красную линию с шайбой проедешь и не вбросишь, то я тебя посажу». Мне было 16 дет, я был молодым защитником. Как так можно говорить игроку? В НХЛ сейчас от всех просят кататься с шайбой, защитникам нужно быть мобильными и постоянно двигаться с шайбой. Когда приехал в Канаду в 17 лет, у меня спросили: «И чего ты стоишь?». Говорю: «Мне не разрешали». Пришлось переучиваться. Думаю, у нас половине защитникам так и продолжают говорить. Почему у нас нет атакующих защитников? Есть Проворов, Сергачев, но и то, они развивались в Канаде! А такой, как Карлссон, чтобы был только атакующим? Таких вообще нет. У нас в молодежной сборной был только один праворукий полевой игрок — Спиридонов. «Торонто» ищет праворукого защитника уже лет пять, все не может найти и подписывает леворуких. Неслучайно в «Нэшвилле» много праворуких защитников. Это все очень важно. В России тоже нужно развивать праворуких игроков обороны. Есть Слава Войнов, но он один такой. Есть Зайцев, но из него дуболома в «Торонто» сделали, как он сам говорит.

У нас тренеры не работают с психологией. Как будто бы не понимают, что к каждому игроку нужен свой подход. Вот в этом мы проигрываем, вроде бы маленькие детали, но они имеют большое значение. Мы не уступаем в мастерстве, оно у нас такое же, как у канадцев, может быть даже выше. У нас все равно осталась советская школа. Когда играл в школе ЦСКА по 1995-му году, наш тренер Сергей Суярков говорил: «Если не отдашь пас игроку, который впереди тебя, то тебя посажу». Вот за это нужно сажать игрока, а не за то, что ты не вбросил. Вот это и есть советский хоккей. На молодежном уровне нужно развивать игроков, а не играть на результат. Посмотрите на шведских защитников: Хедман, Экхольм, Клинберг, Карлссон, Экман-Ларссон. У нас вообще ни одного такого нет. Почему так? Да, в России есть классные вратари. У Аскарова была одна не очень игра, но у всех бывают не очень. Все равно у пацана классная карьера получится. С нападающими у нас тоже полный порядок. А вот с защитниками в нашей стране проблемы.