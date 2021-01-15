Капризов набрал первое очко в НХЛ 

Нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов набрал первое очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
23-летний форвард стал автором результативной передачи в матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелес Кингз". С его передачи ворота калифорнийской команды поразил шведский защитник Йонас Бродин.
После первого периода счет в матче равный — 1:1. Ранее сообщалось, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата против "Баффало Сейберс".