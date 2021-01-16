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Кёльн Кёльн

«В Америке он толком не устроился, помогут отец и мать». 

Sport24 и ещё 2 11 часов назад
Кирилл Капризов не появился в Национальной хоккейной лиге, а ворвался в нее. В первой же игре за «Миннесоту» отметился двумя результативными передачами и победным голом в овертайме. Sport24 поговорил о настоящем и будущем Кирилла в лучшей лиге мира с его первым тренером Андреем Лучанским.
— Во время его дебюта я сам был на льду, так что посмотреть игру в прямом эфире не удалось, но я отсмотрел запись и могу сказать, что дебют Кирилла неплохой, он молодец. Отдал две передачи и забил в овертайме — очень и очень неплохо.
— Что больше всего понравилось в его игре?
— На самом деле, меня порадовало, что ему доверяют. Это самое главное в хоккее: есть доверие тренера — будут и результаты. Кириллу дали отыграть больше 20 минут, и он оправдал эти надежды тренера. Хочется верить, что заработанные очки вселят в него уверенность для дальнейших достижений.
— Успели уже пообщаться с Кириллом?
— Да, переписывались вчера, поздравил его с дебютом.
— Кирилл с детских лет мечтал оказаться в НХЛ?
— Это у всех мальчишек есть такая мечта, Кирилл, конечно, не исключение. Знаете, сейчас еще родители заражают многих детей своей мечтой, подбадривают парней и вселяют в них уверенность.
— Капризов выделялся катанием среди всех участником матче «Лос-Анджелес» — «Миннесота». Это врожденное, или вы в детстве много работали над этим компонентом?
— Все вместе, я думаю. Что-то было дано ему с детства — это факт. Ведь кто-то за всю жизнь не может научиться хорошо кататься, сколько ни старается. Ну а все врожденное помножилось на усердные тренировки Кирилла. Вот и результат.
— Бросок у Кирилла этим вечером не шел — он переключился на подыгрыш. Насколько он вообще может быть зациклен на голах?
— Это была адаптация. Первый матч, совершенно другой формат игры, непривычный ему. Не забывайте и еще один важный факт — он же почти год не играл в официальных матчах. Конечно, где-то волнение у него появлялось. Но я говорю: единственное, что мне действительно понравилось — доверие тренера. Оно есть, это о многом говорит, доверия не бывает просто так.
— В моменте с первой передачей Кирилл шел на ворота и получил встречный силовой прием. В НХЛ ему нужно играть осмотрительнее, чем в КХЛ?
— Будешь играть осмотрительнее — будет хуже реализация. Просто нужно привыкнуть к скоростям, к темпу. Это работа хоккеиста, так что здесь для него ничего нового. К силовой борьбе на уровне НХЛ, думаю, он уже готов. Он ведь уже прошел и чемпионат мира, и Олимпийские игры. К тому же уровень хоккеистов в КХЛ тоже высокий. В НХЛ, конечно, есть суперзвезды, но средний-то уровень ненамного выше нашего.
— И вы, и Кирилл всегда очень тепло отзываетесь друг о друге. А вспомните какой-нибудь случай, когда вы были недовольны Кириллом или ваши мнения сильно не совпадали по какому-то вопросу?
— В принципе, такого не было. Когда настало время перехода из юношей в молодежь, его везде дергали, и, когда он приходил обратно в команду, всегда был сильно измотан. Потом мы сели с тренерами, посоветовались, как решить этот вопрос. Он тогда приходил из молодежной команды совершенно выжатым. Плюс его подпускали уже к КХЛ потихоньку, и поэтому такой темп был бешеный. А так, он всегда держал свой средний уровень, поэтому к нему претензий по игре особо не было. Только если претензии просто как к пацану, но это с каждым ребенком так, когда эмоции хлынут и так далее.
— Вы как-то рассказывали, что со всех турниров, в которых вы участвовали с Кириллом, он привозил какую-нибудь личную награду. НХЛ, конечно, не зона «Сибирь», но можно рассчитывать, что тенденция сохранится и он возьмет «Колдер-трофи»?
— Давайте вернемся к тому, с чего начали: доверие тренера есть, если он его не потеряет, то все будет здорово. На данный момент и команда, и тренер ему доверяют, Кириллу нужно оправдывать все эти ожидания, и тогда что-то точно получится.
— Как думаете, сколько времени у него займет адаптация?
— Это всегда индивидуально происходит, но у него, может, и поменьше займет, чем у остальных. Он не сильно от этого зависим, привык уже. Он ведь привык к переменам постоянным: после Новокузнецка оказался в Уфе, из Уфы переехал в ЦСКА, сейчас в НХЛ уже, дальше пошло. Плюс родители могут скоро там оказаться наездами, помочь ему в чем-то. В этом плане отец с матерью очень помогут ему в Америке, ведь он там пока сам толком не устроился еще.
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Комментарии 1
Хоккей , Андрей Лучанский , Кирилл Капризов , ЦСКА
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