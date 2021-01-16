Вратарь "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов остался в запасе на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Баффало Сейберс".
Об этом сообщает пресс-служба "Кэпс" в Twitter. Начнет игру в воротах чешский голкипер Витек Ванечек, для которого предстоящий поединок станет первым в НХЛ.
Напомним, что во вчерашнем матче между этими соперниками со счетом 6:4 победу одержала столичная команда. Ранее сообщалось, что форвард "Миннесоты Уайлд" и сборной России Кирилл Капризов рассказал об адаптации к жизни в США.