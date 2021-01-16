«Мы выступаем против всех форм дискриминации и насилия. Оценивая сложившуюся ситуацию, мы решили, что не будем спонсировать чемпионат мира по хоккею, если матчи пройдут в Белоруссии», — говорится в сообщении компании, опубликованном в социальных сетях.