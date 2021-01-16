Первенство должно пройти в белорусской столице и Риге с 21 мая по 6 июня.
В руководстве Nivea заявили, что сотрудничество возможно только в том случае, если турнир перенесут из Минска.
«Мы выступаем против всех форм дискриминации и насилия. Оценивая сложившуюся ситуацию, мы решили, что не будем спонсировать чемпионат мира по хоккею, если матчи пройдут в Белоруссии», — говорится в сообщении компании, опубликованном в социальных сетях.
На этой неделе президент Международной федерации хоккея Рене Фазель встретился с Александром Лукашенко. Президент Белоруссии заверил, что первенство пройдёт в безопасных условиях: «нет рисков ни по коронавирусу, ни с точки зрения политики».