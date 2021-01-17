Передача Капризова принесла «Миннесоте» победу

Прошедший игровой день в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) оказался полностью за россиянами.

«Миннесота Уайлд» в гостевом матче в овертайме оказалась сильнее «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3. Новичок победителей, российский нападающий Кирилл Капризов вновь отличился в овертайме, отдав победную голевую передачу на Маркуса Юханссона

Однако сам матч складывался для «Минессоты» весьма нервно — «Уайлд» открыли счет, но затем пропустили три шайбы и сумели перевести игру в овертайм только за две секунды до финального свистка, отличился Райан Сутер

Для Капризова поединок также вышел абсолютно противоположным его дебютной игре. Если в первой встрече Капризов сумел набрать три очка, при этом оформив победный гол в овертайме, то в поединке против «Лос-Анджелес» форвард проявил себя не с лучшей стороны. В основное время он нанес несколько ударов по воротам соперника, однако они были заблокированы, а вот в защите «Миннесоты» Капризов сыграл ненадежно и буквально привез два гола.

Первый эпизод состоялся во втором тайме, когда россиянин проиграл борьбу у борта и неудачно задел шайбу клюшкой, отдавая снаряд сопернику. В итоге при помощи Дрю Даути Блейк Лизотт вывел «Кингз» вперед. Следующий неприятный для Капризова эпизод случился уже через три минуты — форвард потерял шайбу в своей зоне, ее подхватил Джефф Картер и разыгрывает с Андерасом Атанасиу выход два в одного. Капризов попытался помешать противникам, но у него не получилось. А еще через две минуты в попытке остановить контратаку на ворота «Миннесоты» россиянин сфолил и был отправлен на скамейку штрафников. Повезло, что воспользоваться большинством «Лос-Анджелес» не смог.

В дерби «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс» было не менее жарко. «Синерубашечники» отправили в ворота соперников пять безответных шайб, а героями матча стали оформившие по дублю Артемий Панарин и Павел Бучневич. По иронии судьбы, ворота «Айлендерс» впервые защищал Илья Сорокин , проваливший дебют в НХЛ.

Любопытно, что двумя днями ранее победа досталась «Айлендерс» со счетом 4:0. Сегодня «Рейнджерс» отыгрались за это обидное поражение. Счет в поединке был открыт уже на третьей минуте первого периода, и шайбу в ворота отправил Бучневич, для которого этот гол стал первым в сезоне. Также в первой половине встречи отличился и Панарин с передачи Брендана Смита . Третью шайбу на свой счет вновь записал Павел, а Артемий поставил красивую точку в игре, оформив пятый гол «Рейнджерс».

По итогам встречи Бучневич был признан второй звездной поединка, Панарин стал третьим, а вот первой звездой стал российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев , оформивший шат-аут.

Сорокин же, справедливости ради, о своем участии в матче узнал за двадцать минут до его начала — основной голкипер «Айлендерс» Семен Варламов получил повреждение на раскатке, и тренерский штаб был вынужден провести замену.

В параллельной встрече « Каролина Харрикейнз » уступила «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:2, вырвать победу команде не помог даже российский нападающий Андрей Свечников , который в матче оформил гол.

Шайба стала для 20-летнего российского нападающего второй в нынешнем сезоне НХЛ. Свечников набрал сотое очко в регулярных чемпионатах Лиги — теперь на его счету 100 (46+54) баллов. В поединке против «Детройта» форвард также отдал голевую передачу, он помог отличиться Винсенту Трочеку.

В составе победившей команды тоже выступает российский игрок — нападающий Владислав Наместников . В матче с «Каролиной» он остался без результативных очков.

В других матчах регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в ночь на 17 января, «Оттава Сенаторз» проиграла «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 2:3, «Аризона Койтс» одолела «Сан-Хосе Шаркс» (5:3), «Монреаль Канадиенс» разбил «Эдмонтон Ойлерз» (5:1), «Нешвилл Предаторз» оказался сильнее «Коламбус Блю Джекетс» (5:2), «Вегас Голден Стейт» в овертайме со счетом 2:1 переиграл «Анахайм Дакс», а «Ванкувер Кэнакс» уступил «Калгари Флаймз» (0:3).