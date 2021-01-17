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Ранее в той же встрече Самсонов допустил грубую ошибку, которая привела к голу «Пингвинз».

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проводит матч против «Питтсбурга» (3:3, перерыв).

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