В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проводит матч против «Питтсбурга» (3:3, перерыв).
Эффектным спасением ворот «Кэпиталз» в одном из эпизодов встречи отметился российский вратарь Илья Самсонов. 23-летний голкипер растянулся в шпагате на линии ворот, чтобы преградить в ворота путь шайбе после броска Джейсона Цукера.
Ранее в той же встрече Самсонов допустил грубую ошибку, которая привела к голу «Пингвинз».
Big time stop from Samsonov. 🔒#AllCaps pic.twitter.com/5G3zVnlZXi— NHL on NBC Sports (@NHLonNBCSports) January 17, 2021