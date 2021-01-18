На прошедшей неделе официальный инстаграм английского хоккейного клуба «Шеффилд Стилерс» опубликовал пару архивных фото 22-летней давности. На одном из них запечатлен канадский хоккеист Рон Шудра, в конце 90-х выступавший за британскую команду, с болельщиком которому он подарил клюшку, на другой — толпа таких же малолетних фанатов, застывших в ожидании автографов. Можно было бы пройти мимо мини-галереи, но она интересна тем, что оба снимка были сделаны в Омске. Sport24 вспоминает, как «Шеффилд» занесло в Сибирь и насколько эпичным получился один из матчей этого вояжа.

По большей части составленная из канадских игроков английская команда прилетела в Омск на игры предварительного раунда Континентального кубка. Новому поколению российских болельщиков название этого турнира может не сказать вообще ничего, а в конце прошлого века он рассматривался в качестве аналога футбольному Кубку УЕФА . К слову, турнир жив до сих пор — в прошлом сезоне его победителем стал датский клуб Сеннерйюск.

В октябре 1998 года в Омске собралось 4 команды — помимо хозяев и британцев в Сибирь прилетели тольяттинская «Лада» и казахстанское «Казцинк-Торпедо». Естественно, повышенное внимание у омичей вызвали именно матчи «Стилерс» — 22 года назад прилет британской команды с кучей канадцев в составе был для города настоящей экзотикой. Хоккеисты «Шеффилда» ожидание оправдали и именно в матче с «Авангардом» устроили большое шоу.

Начался турнир с двух ничьей: «Шеффилд» и «Казцинк-Торпедо» забили 8 шайб на двоих, «Авангард» и «Лада» — 4. Во втором матче омичам, нужно было побеждать, причем как можно крупнее — чтобы в итоге опередить по разнице шайб тольяттинцев. Задача была выполнена — хозяева победили 5:1, а «Лада» выиграла у «Торпедо» 6:3. В итоге, именно пятая шайба в ворота «Стилерз» выведет сибиряков в следующий раунд — по соотношению забитых и пропущенных голов они обойдут команду Геннадия Цыгурова на один пункт.

Но матч «Авангард» — «Шеффилд» точно запомнится не голами — его украшением стала массовая драка «стенка на стенку». Ситуация начала закипать уже в первом периоде, когда один из британских канадцев устроил разборками с защитником омичей Константином Маслюковым . В итоге этот конфликт задал тон всей игре, переполненной жесткими стычками.

Ну а главное зрелище развернулось на льду в третьем периоде. Рассказывает тот же Маслюков:

«Они представляли Англию, но там чуть не весь состав канадцы. А у них же стиль такой, жесткий, задиристый; в начале игры выбирают кого-то — и давай дубасить. Начали меня цеплять. Один — бах в спину, я встаю. Второй — бах в спину, я встаю. Третий. Тут уж я не стерпел. Дело возле борта, лавка у них открытая, влетаю туда — колю штыковым. А в конце игры — драка. Парень у нас, вроде никогда не дрался, Андрюха Самохвалов, а тут как накинулся. Достали. Как раз наша смена, напротив меня рыжая морда канадская. Здоровый гад. Так подумать, и драться-то не хочется, но не побежишь же, правда? Айда, погнали. Пятерка на пятерку. Потом Игорь Никитин выскочил, Олег Вевчеренко. Семь на семь где-то махались».

Смотрим!

А теперь слово Самохвалову, с которого и началось ставшее легендарным побоище:

«Там все получилось на эмоциях. У англичан в составе полно ребят, поигравших за океаном. Мы их начали переигрывать, ну они и стали потихоньку закипать. Где-то в незащищенное место ткнут, где-то встретят пожестче. В общем, я не сдержался и ответил, а там уже понеслось.

Мне повезло, на самом деле. Мой соперник оказался и выше, и гораздо крепче — хорошо, что каким-то образом он оказался подо мной на льду. А вот Игорю Никитину в той драке досталось — сломали нос. В драке 5 на 5 участвовали еще Олег Вевчеренко, Серега Жеребцов, Костя Маслюков. Успокоили мы их. И матч, если что, выиграли — 5:1».

«Авангард» в итоге добрался до финального раунда Континентального кубка, где выиграл два матча из трех, но стал лишь третьим. Впрочем, спустя пару десятилетий тот турнир в памяти омских болельщиков остался в первую очередь благодаря горячим канадским парням из британского клуба «Шеффилд».