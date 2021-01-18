Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Матч-центр
11 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эльче
Эльче
1 3
Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
0 2
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
2 0
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Эвертон Эвертон
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 0
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 0
Арминия Арминия
Кёльн
Кёльн
0 0
Герта Герта
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 3
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
2 1
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
0 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Кадис
Кадис
21:00
Леванте Леванте
Вальядолид
Вальядолид
21:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
23:30
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
20:30
Вердер Вердер
Байер
Байер
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
23:15
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
21:00
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
23:00
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
23:30
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
22:30
Бавария Бавария
Арминия
Арминия
22:30
Штутгарт Штутгарт
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
23:30
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
23:00
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
18:15
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Бетис Бетис
23 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Арминия
Арминия
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Байер
Байер
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
23 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
24 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
16:00
Гранада Гранада
Эльче
Эльче
18:15
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
20:30
Эйбар Эйбар
24 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Кёльн Кёльн
25 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Хетафе Хетафе

Скандальная драка русских против канадцев. Бой «стенка на стенку» и сломанный нос в игре «Авангард» — «Шеффилд» 

Sport24 1 час назад
На прошедшей неделе официальный инстаграм английского хоккейного клуба «Шеффилд Стилерс» опубликовал пару архивных фото 22-летней давности. На одном из них запечатлен канадский хоккеист Рон Шудра, в конце 90-х выступавший за британскую команду, с болельщиком которому он подарил клюшку, на другой — толпа таких же малолетних фанатов, застывших в ожидании автографов. Можно было бы пройти мимо мини-галереи, но она интересна тем, что оба снимка были сделаны в Омске. Sport24 вспоминает, как «Шеффилд» занесло в Сибирь и насколько эпичным получился один из матчей этого вояжа.
По большей части составленная из канадских игроков английская команда прилетела в Омск на игры предварительного раунда Континентального кубка. Новому поколению российских болельщиков название этого турнира может не сказать вообще ничего, а в конце прошлого века он рассматривался в качестве аналога футбольному Кубку УЕФА. К слову, турнир жив до сих пор — в прошлом сезоне его победителем стал датский клуб Сеннерйюск.
В октябре 1998 года в Омске собралось 4 команды — помимо хозяев и британцев в Сибирь прилетели тольяттинская «Лада» и казахстанское «Казцинк-Торпедо». Естественно, повышенное внимание у омичей вызвали именно матчи «Стилерс» — 22 года назад прилет британской команды с кучей канадцев в составе был для города настоящей экзотикой. Хоккеисты «Шеффилда» ожидание оправдали и именно в матче с «Авангардом» устроили большое шоу.
Начался турнир с двух ничьей: «Шеффилд» и «Казцинк-Торпедо» забили 8 шайб на двоих, «Авангард» и «Лада» — 4. Во втором матче омичам, нужно было побеждать, причем как можно крупнее — чтобы в итоге опередить по разнице шайб тольяттинцев. Задача была выполнена — хозяева победили 5:1, а «Лада» выиграла у «Торпедо» 6:3. В итоге, именно пятая шайба в ворота «Стилерз» выведет сибиряков в следующий раунд — по соотношению забитых и пропущенных голов они обойдут команду Геннадия Цыгурова на один пункт.
Но матч «Авангард» — «Шеффилд» точно запомнится не голами — его украшением стала массовая драка «стенка на стенку». Ситуация начала закипать уже в первом периоде, когда один из британских канадцев устроил разборками с защитником омичей Константином Маслюковым. В итоге этот конфликт задал тон всей игре, переполненной жесткими стычками.
Ну а главное зрелище развернулось на льду в третьем периоде. Рассказывает тот же Маслюков:
«Они представляли Англию, но там чуть не весь состав канадцы. А у них же стиль такой, жесткий, задиристый; в начале игры выбирают кого-то — и давай дубасить. Начали меня цеплять. Один — бах в спину, я встаю. Второй — бах в спину, я встаю. Третий. Тут уж я не стерпел. Дело возле борта, лавка у них открытая, влетаю туда — колю штыковым. А в конце игры — драка. Парень у нас, вроде никогда не дрался, Андрюха Самохвалов, а тут как накинулся. Достали. Как раз наша смена, напротив меня рыжая морда канадская. Здоровый гад. Так подумать, и драться-то не хочется, но не побежишь же, правда? Айда, погнали. Пятерка на пятерку. Потом Игорь Никитин выскочил, Олег Вевчеренко. Семь на семь где-то махались».
Смотрим!
А теперь слово Самохвалову, с которого и началось ставшее легендарным побоище:

«Там все получилось на эмоциях. У англичан в составе полно ребят, поигравших за океаном. Мы их начали переигрывать, ну они и стали потихоньку закипать. Где-то в незащищенное место ткнут, где-то встретят пожестче. В общем, я не сдержался и ответил, а там уже понеслось.

Мне повезло, на самом деле. Мой соперник оказался и выше, и гораздо крепче — хорошо, что каким-то образом он оказался подо мной на льду. А вот Игорю Никитину в той драке досталось — сломали нос. В драке 5 на 5 участвовали еще Олег Вевчеренко, Серега Жеребцов, Костя Маслюков. Успокоили мы их. И матч, если что, выиграли — 5:1».
«Авангард» в итоге добрался до финального раунда Континентального кубка, где выиграл два матча из трех, но стал лишь третьим. Впрочем, спустя пару десятилетий тот турнир в памяти омских болельщиков остался в первую очередь благодаря горячим канадским парням из британского клуба «Шеффилд».
Sport24: последние новости
Трагическая история знаменитого советского хоккеиста. Капустин погиб, порезав руку во время купания в водоеме Трагическая история знаменитого советского хоккеиста. Капустин погиб, порезав руку во время купания в водоеме «Вашингтон» по буллитам проиграл «Питтсбургу», Овечкин забил первый гол в сезоне «Вашингтон» по буллитам проиграл «Питтсбургу», Овечкин забил первый гол в сезоне Овечкин с метра добил шайбу в пустые ворота «Питтсбурга». Это его первый гол в сезоне НХЛ: видео Овечкин с метра добил шайбу в пустые ворота «Питтсбурга». Это его первый гол в сезоне НХЛ: видео
Комментарии
Хоккей , Видео , Игорь Никитин , Константин Маслюков , Геннадий Цыгуров , УЕФА , ХК Авангард , Торпедо
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение