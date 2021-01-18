Латвия захотела провести в одиночку ЧМ-2021 по хоккею

"Та информация, которая шла последние недели, наверное, привела к такому решению совета [Международной федерации хоккея], — сказал он. — Потому что спонсоры некоторые отказываются, политическое давление есть. Скорее всего, совет принял мотивированное решение. Для нас [решение] не было неожиданностью, к тому все шло".