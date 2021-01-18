Латвия захотела провести в одиночку ЧМ-2021 по хоккею

Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (IIHF) по формату проведения ЧМ-2021, в том числе может провести турнир в одиночку. Об этом заявил в понедельник в беседе с корр. ТАСС президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.
"Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (IIHF) — может в одиночку провести турнир, может вместе с другой страной", — сказал он.
Он добавил, что лишение Минска ЧМ-2021 вызвано политическим давлением.
"Та информация, которая шла последние недели, наверное, привела к такому решению совета [Международной федерации хоккея], — сказал он. — Потому что спонсоры некоторые отказываются, политическое давление есть. Скорее всего, совет принял мотивированное решение. Для нас [решение] не было неожиданностью, к тому все шло".