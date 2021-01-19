Романов: «Не понимал, что забил, просто не было слов»

«Мой первый гол? Я не понимал, что забил. Был так взволнован, что просто не было слов. Это потрясающее ощущение. Мы выиграли два последних матча, потому что играли как единая команда, как семья. Почему я так уверенно действую? Потому что я могу так играть. И я больше могу помочь своей команде, когда так играю», — сказал Романов во время послематчевой пресс-конференции.