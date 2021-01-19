Вице-президент ФХР назвал условия проведения ЧМ-2021 по хоккею в России

Заявка на проведение чемпионата мира о хоккею 2021 года на территории России может быть подана только после того, как этот вопрос будет согласован с властями. Об этом URA.RU заявил вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Юрий Майоров.

«Рамблер» писал, что Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако 18 января Международная федерация хоккея (IIHF) решила перенести ЧМ из Белоруссии в другую страну.

По словам Майорова, проведение чемпионата мира по хоккею требует больших организационных усилий и должно быть поддержано как властями Москвы , так и федеральным центром.

«Федеральные власти должны в это дело подключиться обязательно, потому что здесь завязаны транспорт, гостиницы, обслуживание, федеральная служба охраны», — пояснил он.

Майоров подчеркнул, что только президент ФХР Владислав Третьяк не может принять решение о выдвижении заявки на проведение ЧМ-2021.

«Не Третьяк решает, решают власти», — заявил вице-президент ФХР.

По его мнению, исходя из того, что в IIHF уже определилась, кто может заменить Белоруссию в качестве страны-хозяйки турнира, назвав Словакию и Данию, Россия не будет выдвигать свою заявку.