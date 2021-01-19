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«Сумму никто не знает»: Белоруссии компенсируют потерю ЧМ-2021 

Газета.Ru 1 час назад
Беларуси выплатят компенсацию за потерю ЧМ-2021
Фото: РИА Новости
ИИХФ выплатит Белоруссии компенсацию за перенос чемпионата мира по хоккею. В то же время международная организация продолжает сомневаться по поводу преемника Минска: выбор предстоит сделать из условий, предложенных Данией, Латвией и Словакией.
Лишение Белоруссии права на проведение чемпионата мира по хоккею — пока самое громкое событие в мире спорта в новом году. Больше пяти месяцев Минск находился в состоянии неизвестности относительно своих перспектив сохранить турнир, а Международная федерация хоккея на льду — под гнетом серьезного общественного давления. Европейские общественные и политические организации потребовали перенести ЧМ-2021 из страны, в недавнем прошлом окутанной протестной волной, а после поездки президента ИИХФ Рене Фазеля на встречу с Александром Лукашенко случились худшие опасения: ключевые спонсоры заявили, что откажутся от своих контрактов в том случае, если турнир будет проходить в Белоруссии.
18 января ИИХФ объявил, что чемпионата мира в Минске не будет — это было единодушное решение Совета.

«С сентября ситуация в Белоруссии не успокоилась, а наоборот, накалилась. Когда Совет ИИХФ принимает решение об отмене чемпионата, он должен сделать это на основании фактов и данных. Параграф 9 Устава ИИХФ четко описывает, что если организатор не может гарантировать безопасное проведение назначенного чемпионата мира, Совет ИИХФ имеет право переместить организацию в другую страну. Этот абзац теперь используется на основе фактов, а не эмоций», — объяснил позднее один из членов Совета Петр Бржиза.

В Минске по-прежнему ждут разъяснений от ИИХФ по поводу снятия с них полномочий на проведение ЧМ. Неделю назад Лукашенко в личном разговоре уверял Фазеля, что никакой опасности для участников в Белоруссии не будет. Фазель же изначально намеревался сохранить за Белоруссией право на чемпионат мира — по слухам, связано это с финансовыми последствиями. Теперь ИИХФ придется выплатить неустойку минской стороне, согласно контракту. Но в ИИХФ нет понимания, насколько серьезной будет эта сумма.

«Для нас не будет никаких санкцией, мы должны выплатить компенсацию белорусским организаторам. Она точно прописана в договорах. Мы ждем отчета и анализа из Офиса генерального секретаря ИИХФ, который определит все издержки и последствия этого решения в ближайшие недели. Никто не знает, какой будет сумма. Есть же еще и дополнительные расходы.


Мы должны посмотреть на ситуацию реально — хоккей это не футбол, а ИИХФ финансово несопоставим с УЕФА», — утверждает Бржиза.

Помимо компенсации для Белоруссии, ИИХФ также придется взять на себя все издержки по переносу и организации турнира в другой стране. При этом чемпионат мира совершенно точно пройдет без участия зрителей, то есть будет лишен дохода от продажи билетов.
Что касается преемника Минска, то на текущий момент есть несколько вариантов дальнейшего развития событий. Во-первых, готовность провести у себя ЧМ выразила Рига, которой предстоит организовать еще и свой этап турнира. Но это будет крайне проблематично сделать, поскольку все 16 национальных сборных Латвия принять в одном городе не сможет. Для этого придется построить временный зимний стадион, но имеет ли смысл начинать подготовку за четыре месяца до начала соревнований, пока сомнительно как для ИИХФ, так и для Риги.
Более реальным видится возможность передачи белорусского этапа другой федерации — соответствующие заявки подали Дания и Словакия.

«ИИХФ рассматривает три варианта проведения: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия», — сообщил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Все эти вопросы станут частью переговоров, которые будут проведены со всеми заинтересованными сторонами в ближайшие дни. Как рассказал Бржиза, у ИИХФ нет фаворита между Данией, Латвией и Словакией, однако он предполагает, что перенос турнира в любую из этих стран за столь короткое время будет сложной задачей.

«ИИХФ связана рядом договорных обязательств. Их необходимо соблюдать, чтобы не подвергать опасности финансовую стабильность и состояние ИИХФ», — пояснил член Совета.

Ожидается, что окончательное решение по кандидатам на проведение ЧМ будет оглашено в ближайшие несколько недель.
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Комментарии
Хоккей , Статьи , Рене Фазель , Владислав Третьяк , Александр Лукашенко , УЕФА
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