Председатель ФХБ Дмитрий Басков подверг критике белорусских спортсменов, выступавших за перенос матчей ЧМ-2021 из Беларуси.

«Хочу персонально обратиться к представителям так называемого фонда солидарности спортсменов. Особенно к бывшим профессиональным спортсменам.

Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!

Вы забрали чемпионат мира в первую очередь у тысячи занимающихся хоккеем детей.

Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране», — заявил Басков.