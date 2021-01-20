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Лишение Минска хоккейного ЧМ стало ударом и по Лукашенко, и по России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Белоруссии и в России обсуждают, насколько болезненной стала для Лукашенко отмена чемпионата мира по хоккею в Минске. С помощью турнира Батька собирался показать всему миру, что стабильность в Белоруссии восстановлена, но теперь игры ЧМ-2021, скорее всего, пройдут лишь в Латвии. Тем временем в Москве фанаты решают, будет ли комфортно играть нашим хоккеистам в недружелюбной Риге.
Кремль с сожалением воспринял решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права принимать матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять», — сказал он.
Решение IIHF не радует, признался ТАСС генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс. «Я никогда не радовался тому, что у кого-то что-то отняли, будь то шоколад, награда или чемпионат мира. Это всегда плохо. Просто к этому все шло. К сожалению, в Белоруссии сейчас сложилась непростая ситуация, и она многогранна: речь идет о таких вопросах, как безопасность, права человека, коронавирус», — сказал Козиолс. «Очень жаль, что наши соседи и партнеры потеряли чемпионат мира», — добавил он.
Не исключено, что Латвия примет чемпионат мира совместно с Данией или Словакией. Решение должно быть принято в течение двух недель. Президент IIHF Рене Фазель выразил надежду на то, что Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) не станет бойкотировать чемпионат.

«Белоруссия — великолепная хоккейная страна, где люди хорошо понимают хоккей и поддерживают всех спортсменов. Мне было очень сложно объяснить им, что у нас нет иного выбора, кроме как принять такое решение. Но я пообещал, что пока я в деле, я помогу им как можно быстрее провести чемпионат мира», — добавил президент IIHF.

В декабре Фазель сообщал, что IIHF начала свое расследование в отношении президента ФХБ Дмитрия Баскова, которого в оппозиционной среде считают одним из подозреваемых в деле об убийстве активиста оппозиции Романа Бондаренко.

«Расследование по делу Баскова продолжится. Как я говорил раньше, белорусская сторона поможет нам», — говорил тогда президент IIHF.

«Международная федерация хоккея не смогла устоять перед тем политическим давлением, которое на нее оказывалось. Мы должны совместно призывать международные организации всегда оставаться в рамках правового поля, а не придумывать изменения на ходу», — возмущался во вторник Басков.
Стоит отметить, что сама история с отменой ЧМ развивалась стремительно. В конце прошлой недели группа депутатов Европарламента под руководством председателя делегации ЕП по отношениям с Белоруссией, поляка Роберта Бедроня выступила с упреками в адрес Фазеля — за совершенную в начале января поездку в Минск, где он «наслаждался теплыми объятиями» с президентом Александром Лукашенко.
После этого в западной прессе поднялась кампания за лишение Минска права на проведение ЧМ. В итоге финансировать турнир отказались его давние спонсоры: Nivea, Men и автомобильный гигант Skoda. После этого для IIHF ничего не оставалось, как поддаться этому нажиму. «Нас используют против нашей воли», — признал Фазель.
Лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую цитирует «Чемпионат», назвала произошедшее своим успехом. «У Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего — и сделали это вместе», — заявила Тихановская.
Многие известные спортсмены, однако, выразили свое недовольство тем, что политика в очередной раз оказалась выше спорта. Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал произошедшее «ангажированной политикой». Похожего мнения придерживается депутат и бывший боксер Николай Валуев, по словам которого «политика теперь определяет действия спортивных властей».
«Оппозиция действовала через социальные сети, прессу, через обращения к западным политикам. Под угрозой санкций коллективного Запада и было принято незаконное решение о запрете чемпионата мира по хоккею», — возмущается минский эксперт, директор центра «Номос» Петр Петровский. По его словам, сторонники Тихановской тем самым продемонстрировали свою предательскую сущность по отношению к собственной стране.
Зато не скрывает радости эмигрировавший из Белоруссии оппозиционно настроенный политолог Дмитрий Болкунец.

«Для Лукашенко это очень сильный удар, ведь хоккей — его любимый вид спорта. Свою роль в переносе чемпионата сыграло отношение международной общественности к протестам в Минске. Многие известные спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы, оказывались за решеткой, а некоторые потом утверждали, что даже подвергались пыткам», — говорит Болкунец.

«Думаю, в решении об отмене совпало сразу несколько причин: не только политика, но и безопасность. Причем вопрос безопасности был даже важнее. В январском сравнительном международном рейтинге стран Белоруссия оказалась по этому показателю ниже Сомали», — уверен политолог. «Политический кризис в республике не миновал, а только был подморожен наступившими холодами. Поэтому ко времени проведения ЧМ, то есть к концу мая, люди охотно выйдут с плакатами на проспекты», — предрекает Болкунец. Эксперт также уверен, что на решение IIHF повлияла гибель молодого оппозиционера Романа Бондаренко и возможная причастность к ней Баскова.
Кроме того, для бюджета республики отмена ЧМ даже выгодна, добавляет эксперт. «В условиях пандемии затраты на ЧМ не окупились бы. Убыточным, кстати, был даже был чемпионат мира по хоккею в Минске, проходивший в 2014 году. Однако тогда страна хорошенько подготовилась, были построены новые арены и прочая инфраструктура», — признает Болкунец. Теперь же, по его словам, много туристов на ЧМ все равно бы не приедет, где бы он ни проходил, так что высоких доходов ждать не стоит даже Латвии.
Болельщики в Москве тоже сомневаются в том, что на ЧМ приедет много зрителей. «К маю этого года эпидемиологическая ситуация в Европе если и улучшится, то не сильно, и латвийские власти вряд ли пойдут риск и пустят к себе болельщиков со всех стран на заполненные трибуны», — сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
Лебедев согласен, что в Минске чемпионат прошел бы совсем иначе, нежели в Риге. «Лукашенко пустил бы в Белоруссию всех, кто желает приехать, тем более что россиянам не нужна виза для такой поездки. Никаких ограничений не было бы. Можно вспомнить, что в самый разгар пандемии Лукашенко не вводил серьезных запретов. Да, с точки зрения российских болельщиков Чемпионат мира по хоккею в Минске был бы более зрелищным эффектным», — уверен депутат.
Что касается самой российской сборной, то для нее нет никакой разницы, где играть — в Минске, Риге или в Москве. «Наша команда очень непредсказуема в своих выступлениях — иногда мы выиграем у сильного и проиграем слабому. Недружелюбная публика на трибунах в Латвии для нас тоже не имеют никакого значения. Тем более что Рига — это всего лишь день пути на машине от Москвы. Думаю, при возможности наши болельщики приедут туда в большом количестве, и еще неизвестно, в чью пользу будут трибуны. В любом случае надеемся, что мы будем играть в финале», — заключил Лебедев.
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Хоккей , Видео , Дмитрий Болкунец , Игорь Лебедев , Николай Валуев , Александр Кожевников , Светлана Тихановская , Рене Фазель , Роман Бондаренко , Дмитрий Басков , Александр Лукашенко , Петр Петровский , Европарламент , Госдума , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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