«Наш тренерский штаб очень усердно работал над созданием безопасных условий для наших игроков и персонала, чтобы они могли соревноваться в этом сезоне. Мы разочарованы решением игроков взаимодействовать в своём гостиничном номере и за пределами одобренных зон. Мы принимаем решение НХЛ и ещё раз оговорим действующие протоколы COVID-19, чтобы убедиться, что игроки полностью соблюдают их», — говорится в заявлении в «твиттере» клуба.