Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выступил с заявлением по поводу нарушения коронавирусных правил по ходу текущего сезона.
"Я сожалею о своем решении провести время со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вне раздевалок. Я постараюсь извлечь из этого полезный опыт", — заявил игрок.
Напомним, что после данного инцидента в список недоступных игроков попали также Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.
Ранее сообщалось, что нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин хочет сделать американскому одноклубнику Райану Строму российский паспорт.