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WP: нарушивший протокол НХЛ вратарь «Вашингтона» Самсонов заражен коронавирусом 

ТАСС и ещё 25 2 часа назад
Нарушивший протокол НХЛ Самсонов заразился COVID-19
Фото: AP Photo/Nick Wass
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Илья Самсонов сдал тест на коронавирус с положительным результатом. Об этом сообщает журналистка газеты The Washington Post Саманта Пелл со ссылкой на источники.
По ее информации, о заражении игрока клубу стало известно 20 января после матча с "Питтсбургом". Самсонова отправили на изоляцию в Питтсбурге, он вернулся в Вашингтон отдельно от команды. Заболевание проходит бессимптомно.
Ранее НХЛ оштрафовала "Вашингтон" на $100 тыс. за нарушение протоколов лиги о COVID-19. Россияне Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Самсонов попали в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за нарушения протокола. Спортсмены находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения коронавирусом.
Позднее Пелл со ссылкой на тренера команды Питера Лавиолетта сообщила, что все четверо находятся на карантине и пропустят как минимум ближайшие четыре матча команды. Согласно словам супруги Овечкина Анастасии Шубской, у Овечкина и Орлова имеются антитела.
"Вашингтон" стал первой командой НХЛ в этом сезоне, оштрафованной за нарушение протоколов COVID-19. В заявлении клуба говорится, что его руководство разочаровано таким поведением своих игроков. Овечкин заявил, что сожалеет о своих действиях.
В следующих четырех матчах "Вашингтон" дважды сыграет дома с "Баффало" (23 и 24 января) и "Нью-Йорк Айлендерс" (27 и 29 января).
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Комментарии
Хоккей , Дмитрий Орлов , Илья Самсонов , Евгений Кузнецов , Александр Овечкин , Питер Лавиолетт
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