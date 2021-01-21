Александр Овечкин вляпался в скандал. Такое с главной русской звездой НХЛ случается не часто, но в эпоху пандемии и коронавирусного протокола Национальной хоккейной лиги это оказалось не так уж и сложно. Что же натворил капитан «Вашингтон Кэпиталз»?

Дмитрием Орловым и В один из последних дней, которые его команда провела в Питтсбурге, где во второй раз проиграла «Пингвинз» за пределами основного времени, Овечкин вместе с тремя другими русскими игроками «Вашингтона» Евгением Кузнецовым Ильей Самсоновым находились в близком контакте друг с другом, не используя при этом медицинских масок. Свою вину Ови уже признал:

«Я жалею о том, что решил провести время вместе со своими партнерами по команде в номере гостиницы, а не в специально отведенном месте рядом с раздевалкой. Случившееся станет для меня уроком».

Какое наказание последует за подобным нарушением? Весьма суровое. Во-первых, клуб Овечкин оштрафован на $100 тысяч. Во-вторых, квартет россиян включен в список игроков, недоступных игроков для участия в тренировках и матчах — сыграют ли они в первом домашнем матче против «Баффало», который состоится в ночь с пятницы на субботу по московскому времени, на данный момент неизвестно.

Вполне вероятно, что лига решит отстранить хоккеистов на какое-то количество игр, так как ранее «Кэпиталз» уже получали предупреждение о нарушении ковид-протокола. Это случилось после стартовой встречи с теми же «Сэйбрз», о чем рассказывал Кузнецов:

«Даже в раздевалке и все хоккеисты должны быть в масках. Таковы правила лиги, которые нужно соблюдать. Если что-то не устраивает, то была возможность отказаться от участия в турнире. Не нравится быть в маске в раздевалке, не нравятся другие условия — возьми паузу, тебе никто слова не скажет. Но если ты решил играть в чемпионате, то выполняй все правила. Маску я снимаю только в машине, когда еду домой. Но даже на тренировочном катке ее ношение обязательно.

В курсе, что наш клуб уже строго предупредили за нарушение правил? Кто-то то ли сказал, то ли увидел, что мы после матча сидим в раздевалке без масок. Ну и из лиги прилетело моментально. Интересно, кто крыса? Но в оправдание скажу, что нарушили мы не сознательно, а просто забыли про все правила. Первая игра, первая победа, не до масок было, эмоции захлестывали».

Как видите, НХЛ не намерена обращать внимание ни на эмоции, ни на статус игроков, которых придется наказывать за несоблюдение коронавирусного протокола. Уже к концу первой недели регулярного чемпионата сразу две команды вынуждены были сесть на карантин из-за положительных тестов на ковид — это «Даллас» и «Каролина». Во избежание новых отмен и переносов матчей или даже приостановки сезона НХЛ будет требовать строжайшего выполнения своих правил, какими бы нелепыми они не казались.

Ну а для Овечкина клубный штраф и возможная дисквалификация — очередной неприятный момент в не самом приятном январе 2021-го. Пока русский снайпер далек от оптимальных кондиций, он забросил всего одну шайбу в четырех матчах регулярки, а теперь может еще притормозить в гонке за очередным «Моррис Ришар Трофи» из-за отсутствия дисциплины.