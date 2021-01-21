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Не стеснялся бить соперников и чуть не стал героем овертайма. Русский талант Романов продолжает завоевывать НХЛ 

Sport24 и ещё 1 2 часа назад
У него «+3» в перестрелке с «Ванкувером».
В прошлом матче новичок «Монреаля» Александр Романов прошел полноценное боевое крещение новой лигой: российский защитник заработал первое удаление в НХЛ, пропустил первую шайбу и добавил к этому еще и дебютный гол. После первых достижений и яркого дебюта российского защитника будет поджидать рутина, через которую он обязательно должен пройти. Именно то, как он справится с тяжелым графиком игр и бешеной психологической и физической нагрузкой на протяжении всего сезона и определит его дальнейшие перспективы в НХЛ. Первая проверка началась уже в сегодняшнем матче: Романов был непривычно незаметен, выполнял много обычной и стандартной для защитника работы, хотя в целом при выполнении своих непосредственных обязанностей смотрелся очень даже неплохо. А затем взорвался в овертайме, где самым заметным игроком на площадке.
Уже на первой минуте матча форвард «Монреаля» Томаш Татар отправился на скамейку штрафников и подарил «Кэнакс» возможность наконец забросить первую шайбу в большинстве. В прошлых матчах Клод Жюльен регулярно доверял Романову игру в неравных составах, но на это меньшинство российский защитник не вышел.
Его первое появление на льду в этой встрече совпало с первой заброшенной шайбой в исполнении «Ванкувера», но, на счастье парней Жульена, гол в итоге не засчитали. Нашему защитнику не понадобилось много времени, чтобы войти в игру и уже во второй смене Романов поражал уверенными действиями на чужой синей линии: получив шайбу, внук прославленного советского защитника мгновенно оценил ситуацию, и, завидев выкатывающегося под его бросок нападающего «Ванкувера», отправил шайбу не в ворота, а в сторону дальнего борта, тем самым не допустив контратаки в собственные ворота и сохранив шайбу.
Инициатива в матче была в руках команды Трэвиса Грина, и после очередного удаления соперника «Кэнакс» все-таки забросили первую в этом сезоне шайбу в большинстве. После компактной комбинации в одной касание отличился Бо Хорват.
Русский новичок «Монреаля» не только уверенно выглядит непосредственно на площадке, но и по статистическим показателям является одним из лучших в своей команде: за три прошедших встречи на его счету 10 силовых приемов, что является лучшим результатом «Монреаля». В этой встрече Романов действовал в уже привычном стиле и несколько раз жестко приложил нападающих соперника.
После первого периода, в котором была заброшена всего одна шайба, второй отрезок матча предстал настоящим голевым безумием. За первые пять минут после перерыва команды трижды зажигали лампочку за воротами соперника: дубль в ворота бывшей команды оформил Тоффоли и единожды отличился Тайлер Мотт.
На протяжении всего матча «Ванкувер» первым выходил вперед в счете: в середине второго периода это снова сделал Брок Безер.
«Монреаль» вдавил педаль газа в пол и приложил максимум усилий к тому, чтобы отыграться во второй двадцатиминутке: Жюльен прекрасно понимал, что в заключительном отрезке встречи это будет сделать гораздо сложнее. Усилия игроков «Канадиенс» оказались не напрасны: за две минуты до конца второго периода Галлахер замкнул прострел Томаша Татара и в третий раз в этом матче сравнял счет.
Романов во всем этом водовороте ярких событий оставался не слишком незаметным, но это лишь на первый взгляд. На самом деле наш соотечественник был очень хорош: не проиграл ни одного единоборства, шикарно действовал в отборе и не допускал грубых ошибок.
В третьм периоде голевая ферия продолжилась: для начала команды обменялись заброшенными шайбами: сначала Бо Хорват оформил дубль и снова вывел «Ванкувер» вперед, затем Котканиеми прошил Брэйдена Холтби.
Игра успокоилась и медленно, но верно шла к овертайму. Однако Тоффоли был неудержим: за четыре минуты до конца третьего периода он оформил хет-трик и впервые в матче подарил «Монреалю» лидерство.
Казалось, что для «Ванкувера» на этом игра окончена. Но не прошло и минуты, как парни Трэвиса Грина вернули привычное для этой встречи равенство на табло.
В овертайме Романов показал завидную уверенность в себе: подхватив шайбу в своей зоне, он протащил ее через всю площадку и в конце атаки чуть не принес «Канадиенс» победу, но при добивании с пятака Александр не попал в ворота. Жюльен доверял молодому защитнику в решающий момент встречи так, как никогда раньше: российский оборонец примерно половину овертайма провел на льду и принимал непосредственное участие в атаках «Монреаля».
Команды доигрались до буллитов, в которых победу своей команде принес Бо Хорват. По ходу матча создалось впечатление, что для Романова эта встреча не обернется ничем примечательным. Но действия русского защитника в овертайме убедили: новичок «Монреаля» готов удивлять нас снова и снова. В качестве одного из доказательств — статистический факт: проигранный со счетом 5:6 матч Александр закончил с 4 хитами с показателем полезности «+3».
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Комментарии
Хоккей , Видео , Тайлер Мотт , Трэвис Грин , Александр Романов , Томаш Татар
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