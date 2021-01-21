Капризов повторил рекорд «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил клубный рекорд по количеству очков в первых четырёх матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» Капризов отметился результативной передачей. Таким образом, на счету россиянина уже пять очков (1+4) в четырёх матчах этого сезона.

Капризов стал вторым игроком в истории «Уайлд», которому удалось набрать пять очков в своих первых четырёх матчах в НХЛ. До этого подобного достижения добивался Эрикссон Эк в 2016 году.