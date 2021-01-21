Агафонова нашли в коттедже: рядом с ним лежали ложка, шприцы и белый порошок.

После завершения карьеры несколько лет назад Агафонов ушел в тренерство, а также увлекся религией.

В апреле 2020 года Агафонов дал интервью, в котором рассказал о своей мечте: «Я мечтаю, чтобы в нашей стране сочетались вера и спорт. Чтобы не выглядело странным, когда какой-то хоккеист верит в бога и молится. Я хотел бы, чтобы хоккейные команды в Санкт-Петербурге, баскетбольные или футбольные клубы после игры в раздевалке, после победы или поражения, не праздновали или обсуждали друг друга, но вставали на колени, обнявшись, и молились господу».