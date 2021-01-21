Овечкин извинился за нарушение ковид-протокола НХЛ 

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал нарушение ковид-протокола, из-за которого он стал недоступным для участия в матчах и тренировках.
«Я сожалею о том, что решил провести время вместе с одноклубниками в нашем гостиничном номере, за пределами раздевалок. Я усвою этот урок», — заявил Александр сайту «Кэпиталз».
Напомним, что Овечкин вместе с другими российскими игроками «Вашингтона» (Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов) нарушили ковид-протокол НХЛ, когда общались без масок.