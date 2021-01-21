Российский хоккеист умер от передозировки в 34 года 

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Тело хоккеиста Станислава Агафонова, игравшего за «Спартак» ЦСКА , было найдено в его доме в Ленинградской области. Рядом со спортсменом лежали шприц и белый порошок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в полицию обратился знакомый хоккеиста. Он рассказал, что несколько дней не мог связаться с Агафоновым и решил съездить к нему домой.

Подъехав к дому, знакомый спортсмена увидел включенный свет, залез в коттедж через открытое окно и обнаружил, что Агафонов мертв.

Рядом с телом были обнаружены шприцы, ложка и неизвестное вещество белого цвета, отмечает телеканал.

«Тело Агафонова С. В. [Станислава Валерьевича] найдено в доме во Всеволожском районе. Признаков насильственной смерти нет», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Он отметил, что причиной смерти хоккеиста могло стать употребление наркотиков. Однако точно она будет установлена в ходе экспертизы.