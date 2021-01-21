Российский хоккеист умер от передозировки в 34 года 

Тело хоккеиста Станислава Агафонова, игравшего за «Спартак» и ЦСКА, было найдено в его доме в Ленинградской области. Рядом со спортсменом лежали шприц и белый порошок. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, в полицию обратился знакомый хоккеиста. Он рассказал, что несколько дней не мог связаться с Агафоновым и решил съездить к нему домой.
Подъехав к дому, знакомый спортсмена увидел включенный свет, залез в коттедж через открытое окно и обнаружил, что Агафонов мертв.
Рядом с телом были обнаружены шприцы, ложка и неизвестное вещество белого цвета, отмечает телеканал.
«Тело Агафонова С. В. [Станислава Валерьевича] найдено в доме во Всеволожском районе. Признаков насильственной смерти нет», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
Он отметил, что причиной смерти хоккеиста могло стать употребление наркотиков. Однако точно она будет установлена в ходе экспертизы.
«Рамблер» писал, что ранее в возрасте 73 лет скончался хоккеист Александр Гусев. Он был выпускником детско-юношеской спортивной школы ЦСКА, играл на позиции защитника в составе клуба «Звезда» из Чебаркуля и ЦСКА. Хоккеист провел 313 матчей в чемпионатах СССР, забросил в ходе них 64 шайбы, трижды входил в список лучших игроков сезона.