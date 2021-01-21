Прилетевшая прошедшей ночью новость о временном отстранении Александра Овечкина и трех остальных игроков «Вашингтона» от тренировок и матчей вызвала легкое удивление. Гораздо сильнее шокировали дальнейшие события.

Дмитрием Орловым и Обо всем по порядку. В один из последних дней, которые «Вашингтон» провел в Питтсбурге, где во второй раз проиграл «Пингвинз» за пределами основного времени, Овечкин вместе с тремя другими русскими игроками «Вашингтона» Евгением Кузнецовым Ильей Самсоновым находились в близком контакте друг с другом, не используя при этом медицинских масок. Свою вину Ови тут же признал:

«Я жалею о том, что решил провести время вместе со своими партнерами по команде в номере гостиницы, а не в специально отведенном месте рядом с раздевалкой. Случившееся станет для меня уроком».

НХЛ наказала клуб на $100 тысяч и вывела из состава четверку провинившихся — мера выглядела вполне адекватной. Во-первых, казалось, что русские хоккеисты пропустят максимум одну игру. Во-вторых, еще до сезона было очевидно, что лига серьезно будет следить за соблюдением ковид-протокола. Об этом, к слову, всего несколько дней назад рассуждал сам Овечкин:

«Думаю, со всеми предпринимаемыми мерами мы находимся в безопасности. Понятно, что надо всегда следовать правилам, ты же не хочешь заразиться, ведь тогда команде придётся играть без тебя. Надо быть умными, заботиться друг о друге. Надеюсь, всё будет в порядке не только в лиге, но и во всем мире».

Извинения не избавили Ови от легкого хейта североамериканских фанатов:

«Овечкин всегда открыто выступает против решений лиги. Так, например, было с Олимпийскими играми. При этом некоторые правила, касающиеся безопасности игроков и тренеров, кажутся мне странными. Резервный вратарь в маске кажется странным, когда все тренируются вместе и без них».

«Обожаю Овечкина, но сейчас его нужно отстранить на 3 или более матчей. Люди теряют жизни, теряют близких… а он хочет рискнуть, чтобы играть в видеоигры?»

«Конечно, именно Алекс Овечкин рулил вечеринкой в гостиничном номере, направленной против ковида».

А вот жена капитана «Кэпиталз» встала на защиту мужа:

«Конечно, только русские игроки «Вашингтона» находились вместе в номере, конечно, все игроки НХЛ во время выездных игр сидят по номерам, конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке, обнимаются во время празднования гола, находятся в раздевалке и в лаундже для игроков. А также они не могут заразиться, когда ходят в рестораны, магазины, супермаркеты.

Вирус действует сугубо в номере отеля! Конечно, тот, кто придумал это правило, дружит с логикой. Ах да, и еще тот факт, что у игроков Александра Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела, не может не радовать. Но, к сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител».

И практически сразу после выступления Анастасии в инстаграме из Северной Америки прилетела диковатая новость: Овечкина и компанию отстранили на 4 матча. Что же не так с этим наказанием?

Главное — все последние тесты россиян были чистыми, а у Овечкина и Орлова, к тому же, есть антитела. Не хочется выглядеть ковид-диссидентом, но усаживать игроков на длительный карантин в такой ситуации — это идиотизм. И это мы еще не говорим о самом запрете «собраний» в номерах отеля, который тоже смотрится странно с учетом того, сколько времени хоккеисты проводят вместе в раздевалке и на льду.

Второй момент — суровость наказания. Овечкин и компания — не только первые «штрафники» в составе «Вашингтона», но и вообще первые попавшиеся во всей лиге. Денежный штраф в такой ситуации принять можно, а вот «дисквалификация» на полторы недели больше походит на показательную порку. Мол, посмотрите: если так наказали Овечкина, то, что будет с вами?

Оправдывать русскую четверку ни в коем случае нельзя. Парни приняли правила игры и должны были им следовать. Только вот к четкому следованию ковид-протоколу стоит почаще добавлять здравый смысл — тогда у сезона НХЛ больше шансов пройти без кучи скандалов и быть доигранным до конца.

UPD. Позже стало известно, что Самсонов все-таки сдал положительный тест на коронавирус, но, как минимум, по отношению к Овечкину и Орлову все вышенаписанное остается актуальным.