«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Ак Барс» 

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барсом».

Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:3 (Б) в пользу подопечных гостей.

«Локомотив» идёт на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, «Ак Барс» — возглавляет Восток.