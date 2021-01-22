Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Матч-центр
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 0
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
1 1
Майнц Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Вердер
Вердер
2 0
Аугсбург Аугсбург
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 3
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
2 1
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
0 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
3 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
2 2
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
2 2
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
1 2
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 0
Вердер Вердер
Байер
Байер
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
1 0
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
2 1
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
2 2
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
1 2
Кёльн Кёльн
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 0
Унион Унион
Фрайбург
Фрайбург
2 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
1 2
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
0 1
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
18:15
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Бетис Бетис
23 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Унион Унион
Арминия
Арминия
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
23 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
24 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
16:00
Гранада Гранада
Эльче
Эльче
18:15
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
20:30
Эйбар Эйбар
24 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Кёльн Кёльн
25 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
27 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Челси
Челси
21:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
Фулхэм Фулхэм
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
22:30
Майнц Майнц

Овечкина предали свои? Американский журналист Эль-Башир — о скандале с русскими звездами «Вашингтона» 

Sport24 1 час назад
Александр Овечкин полторы недели не будет играть в хоккей. Его партнеры по «Вашингтону» Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов тоже. Изначально парней наказали за нарушение ковид-протокола НХЛ: находились в близком контакте друг с другом в отеле, не используя при этом медицинских масок. Позже стало известно о положительном тесте на коронавирус у Самсонова. Sport24 обсудил русский скандал в Америке с журналистом The Athletic Тариком Эль-Баширом.
— «Вашингтон» лишился ведущих игроков, по крайней мере, на четыре матча. Какие настроения сейчас в команде?
— Это очень громкая история на самом старте сезона. Каждая игра сейчас важна, матчей очень мало, сезон короткий. То, что топовые игроки пропустят как минимум четыре игры, — большая потеря. Вся команда как минимум расстроена.
— Многие правила протокола COVID-19 звучат несколько абсурдно, согласитесь.
— Возможно, но правила есть правила. Хотя, несмотря на то, что я могу понять НХЛ, в целом ситуация очень странная. Игроки проводят друг с другом практически 24 часа в сутки: они вместе на скамейке, в раздевалке после тренировок, в самолете… Но НХЛ хочет контролировать все ради безопасности игроков. Главная претензия к парням заключается в том, что они были без масок. Повторюсь, правила есть правила. Кажется, парни их не соблюдали. Теперь «Кэпиталз» ждут непростые пару недель.
— Как отреагировали на всю эту историю тренерский штаб и партнеры русских игроков?
— После тренировки я поговорил с Питером Лавиолеттом, Ти Джеем Оши и Бекстремом. Все очень расстроены происходящим, но они никого не винят и не злятся на парней. Правила были нарушены, и всей команде за это отвечать. Лига, безусловно, не может запретить праздновать голы и плеваться на льду, но они делают все возможное, чтобы обезопасить игроков вне площадки. Каждый должен носить маску и соблюдать социальную дистанцию по максимуму. Игроки «Кэпиталз» поддерживают своего капитана и партнеров, но последствия у этого дела совсем не хорошие.
— Могут ли сократить срок отстранения?
— Лавиолетт сказал, что парни пропустят около четырех матчей. Думаю, точно не меньше.
— Жена Овечкина заявила, что наверняка абсурдные правила не соблюдали и другие игроки. А у Александра и Дмитрия Орлова вообще есть антитела.
— Ее можно понять. Конечно, она очень возмущена тем, что ее мужа дисквалифицировали, еще и при наличии антител. Ему уже 35, каждая игра для Овечкина важна. Я не доктор, но я слышал, что наличие антител не гарантирует, что ты не заболеешь ни при каких обстоятельствах. Это не доказано. Если честно, не думаю, что ее высказывания как-то помогут дисквалифицированным игрокам, но возмущение Насти я прекрасно понимаю.
— Вся эта история случилась в отеле в Питтсбурге. Фанаты «Кэпиталз» считают, что в этом могут быть замешаны «Пингвинз».
— (Смеется). Когда я услышал все эти новости, тоже сразу подумал на «Пингвинз». Кто сдал наших парней или шпионил за ними?! Я даже провел некоторые расследования на этот счет. Но, кажется, это был кто-то внутри системы «Кэпиталз». Не думаю, что Сидни Кросби решил выследить лучших игроков «Вашингтона», чтоб сдать их НХЛ. Хотя многие болельщики думают именно так. Это забавно.
— Как вам старт «Вашингтона»? В какой форме команда находится в данный момент?
— В целом выезд получился неплохим. Ребята были на первом месте в своем дивизионе. Но, думаю, они ожидали большего в матчах против «Питтсбурга». В целом команда стала играть лучше в защите, но у меня есть вопросы к вратарской линии. Они еще не набрали нужной кондиции. Что касается команды в целом, впервые за много лет мне показалось, что «Кэпиталз» немного состарились. Они устают к третьему периоду, становятся медленными. Возможно, им просто нужно чуть больше времени, чтобы раскачаться и набрать нужную кондицию, а может быть, это начало конца, и чемпионское окно можно считать закрытым. Ответа на этот вопрос я пока дать не могу, слишком мало матчей мы видели. Но то, что «Вашингтон» все еще техничная команда, в которой играют суперзвезды — неоспоримый факт.
Sport24: последние новости
Идиотизм в Америке: Овечкину устроили показательную порку за посиделки в номере отеля, хотя у него есть антитела Идиотизм в Америке: Овечкину устроили показательную порку за посиделки в номере отеля, хотя у него есть антитела Экс-хоккеист «Спартака» и ЦСКА умер от передозировки в 34 года. Он увлекся религией после завершения карьеры Экс-хоккеист «Спартака» и ЦСКА умер от передозировки в 34 года. Он увлекся религией после завершения карьеры Овечкин вляпался в скандал в Америке! Он подставил клуб на $100 тысяч и рискует пропустить матч, забыв надеть маску Овечкин вляпался в скандал в Америке! Он подставил клуб на $100 тысяч и рискует пропустить матч, забыв надеть маску
Комментарии 10
Хоккей , Видео , Дмитрий Орлов , Илья Самсонов , Евгений Кузнецов , Александр Овечкин , Питер Лавиолетт
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение