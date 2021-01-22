Дмитрий Орлов и Александр Овечкин полторы недели не будет играть в хоккей. Его партнеры по «Вашингтону» Евгений Кузнецов Илья Самсонов тоже. Изначально парней наказали за нарушение ковид-протокола НХЛ: находились в близком контакте друг с другом в отеле, не используя при этом медицинских масок. Позже стало известно о положительном тесте на коронавирус у Самсонова. Sport24 обсудил русский скандал в Америке с журналистом The Athletic Тариком Эль-Баширом.

— «Вашингтон» лишился ведущих игроков, по крайней мере, на четыре матча. Какие настроения сейчас в команде?

— Это очень громкая история на самом старте сезона. Каждая игра сейчас важна, матчей очень мало, сезон короткий. То, что топовые игроки пропустят как минимум четыре игры, — большая потеря. Вся команда как минимум расстроена.

— Многие правила протокола COVID-19 звучат несколько абсурдно, согласитесь.

— Возможно, но правила есть правила. Хотя, несмотря на то, что я могу понять НХЛ, в целом ситуация очень странная. Игроки проводят друг с другом практически 24 часа в сутки: они вместе на скамейке, в раздевалке после тренировок, в самолете… Но НХЛ хочет контролировать все ради безопасности игроков. Главная претензия к парням заключается в том, что они были без масок. Повторюсь, правила есть правила. Кажется, парни их не соблюдали. Теперь «Кэпиталз» ждут непростые пару недель.

— Как отреагировали на всю эту историю тренерский штаб и партнеры русских игроков?

— После тренировки я поговорил с Питером Лавиолеттом , Ти Джеем Оши и Бекстремом. Все очень расстроены происходящим, но они никого не винят и не злятся на парней. Правила были нарушены, и всей команде за это отвечать. Лига, безусловно, не может запретить праздновать голы и плеваться на льду, но они делают все возможное, чтобы обезопасить игроков вне площадки. Каждый должен носить маску и соблюдать социальную дистанцию по максимуму. Игроки «Кэпиталз» поддерживают своего капитана и партнеров, но последствия у этого дела совсем не хорошие.

— Могут ли сократить срок отстранения?

— Лавиолетт сказал, что парни пропустят около четырех матчей. Думаю, точно не меньше.

— Жена Овечкина заявила, что наверняка абсурдные правила не соблюдали и другие игроки. А у Александра и Дмитрия Орлова вообще есть антитела.

— Ее можно понять. Конечно, она очень возмущена тем, что ее мужа дисквалифицировали, еще и при наличии антител. Ему уже 35, каждая игра для Овечкина важна. Я не доктор, но я слышал, что наличие антител не гарантирует, что ты не заболеешь ни при каких обстоятельствах. Это не доказано. Если честно, не думаю, что ее высказывания как-то помогут дисквалифицированным игрокам, но возмущение Насти я прекрасно понимаю.

— Вся эта история случилась в отеле в Питтсбурге. Фанаты «Кэпиталз» считают, что в этом могут быть замешаны «Пингвинз».

— (Смеется). Когда я услышал все эти новости, тоже сразу подумал на «Пингвинз». Кто сдал наших парней или шпионил за ними?! Я даже провел некоторые расследования на этот счет. Но, кажется, это был кто-то внутри системы «Кэпиталз». Не думаю, что Сидни Кросби решил выследить лучших игроков «Вашингтона», чтоб сдать их НХЛ. Хотя многие болельщики думают именно так. Это забавно.

— Как вам старт «Вашингтона»? В какой форме команда находится в данный момент?

— В целом выезд получился неплохим. Ребята были на первом месте в своем дивизионе. Но, думаю, они ожидали большего в матчах против «Питтсбурга». В целом команда стала играть лучше в защите, но у меня есть вопросы к вратарской линии. Они еще не набрали нужной кондиции. Что касается команды в целом, впервые за много лет мне показалось, что «Кэпиталз» немного состарились. Они устают к третьему периоду, становятся медленными. Возможно, им просто нужно чуть больше времени, чтобы раскачаться и набрать нужную кондицию, а может быть, это начало конца, и чемпионское окно можно считать закрытым. Ответа на этот вопрос я пока дать не могу, слишком мало матчей мы видели. Но то, что «Вашингтон» все еще техничная команда, в которой играют суперзвезды — неоспоримый факт.