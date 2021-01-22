Хоккеист ударился головой об лед во время драки

Форвард "Кузнецких Медведей" Демид Паничкин потерял сознание после драки во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с "Омскими Ястребами".

За шесть минут до конца встречи при счете 4:1 в пользу команды из Омска возле ворот одной из команд произошла потасовка между Паничкиным и защитником "ястребов" Тимофеем Давыдовым.

Во время драки хоккеисты упали, а Паничкин ударился головой об лед. После этого Давыдов взял форварда за форму и еще раз ударил соперника об лед. Паничкин потерял сознание и покинул площадку на носилках.

Давыдов получил удаление до конца игры.