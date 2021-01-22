У рухнувшего на лет хоккеиста диагностирована черепно-мозговая травма

Врачи диагностировали черепно-мозговую травму у хоккеиста "Кузнецких Медведей" Демида Паничкина, потерявшего сознание после драки.
"Кузнецкие Медведи" в пятницу во счетом 1:4 уступили "Омским Ястребам" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Паничкин в конце третьего периода подрался с игроком команды соперника Тимофеем Давыдовым, ударился головой об лед, после чего Давыдов еще раз толкнул Паничкина об лед. Игрок потерял сознание и покинул лед на носилках. Позднее главный тренер новокузнецкого клуба Константин Турукин сообщил РИА Новости, что Паничкин пришел в себя. Давыдов принес извинения своему сопернику.
"Благодаря работе омской скорой парень был оперативно доставлен в детскую городскую больницу № 3, сейчас им занимаются специалисты, переломов нет, пациент в сознании. Имеет место черепно-мозговая травма, парня осматривают нейрохирурги, все необходимые силы, средства и медикаменты для лечения в больнице есть. Главный врач лично курирует ситуацию", — цитирует "Омск-Информ" заявление омского Минздрава.