«Миннесота» Капризова оказалась сильнее «Сан-Хосе» в игре НХЛ 

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" оказалась сильнее "Сан-Хосе Шаркс".
Встреча прошла в Сент-Поле на арене "Эксель Энерджи Центр" при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Гринвэй, Кевин Фиала, Зак Паризе и Джоэль Эрикссон.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Мэтт Ньето. Российский форвард "Уайлд" Кирилл Капризов очков в игре не набрал. Ранее сообщалось, что "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Баффало Сейберс".