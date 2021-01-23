Одержав победы в трех из четырех стартовых встреч, «Миннесота» выдала лучшее начало чемпионата за последние четыре сезона. К первой домашней игре текущего регулярного чемпионата парни Дина Эвасона подошли в роли лидеров Западного дивизиона, и у такого удачного старта есть вполне конкретное и определенное имя — Кирилл Капризов . Один из главных русских претендентов на «Колдер Трофи» ярко дебютировал в лучшей лиге мира и в 4 матчах набрал 5 (1+4) очков. Чтобы оказывать влияние на игру своей команды, новичку «Миннесоты» даже необязательно набирать очки: грамотными и обостряющими действиями он способен измотать защитную линию соперника, от чего у его партнеров впоследствии появляется больше голевых моментов. Так произошло и в ночь с пятницы на субботу по московскому времени: не отметившись результативными баллами, Капризов все равно был одним из самых заметных игроков «Миннесоты» и постоянно доставлял проблемы обороне «Сан-Хосе».

«Уайлд» открыли счет уже на 5-й минуте матча, однако звездного новичка в этот момент на льду не оказалось. Инициативу в свои руки взяли Джордан Гринвей и Эрикссон Эк: первый набросил на ворота, а второй подставил клюшку.

Joel Eriksson Ek breaks the ice for Minnesota!#MNWild pic.twitter.com/tUWpDReQ4N— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 23, 2021

Гости решили не тратить время попусту и быстро забросили ответную шайбу. В этом моменте Капризов принял непосредственное участие: российский нападающий не сумел перехватить передачу на Эрика Карлссона , который затем снабдил шайбой Ньето, поразившего ворота Тальбо.

It's been a while since we've been able to tweet this:



GLORY GLORY MATT NIETO



🦈 | #SJSharks pic.twitter.com/5T1Tdq0f4i— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) January 23, 2021

«Сан-Хосе» тут же подарил сопернику возможность снова повести в счете, заработав удаление. Капризов, в свою очередь, получил реальный шанс если не исправить свой показатель полезности (шайбы в большинстве и меньшинстве на него никак не влияют), то помочь своей команде вернуть инициативу в свои руки. Бывший форвард ЦСКА вышел в первой спецбригаде большинства и располагался на дальнем пятаке, однако так и не получил шайбу. К слову, в первом периоде «Шаркс» заработали еще одно удаление, и звено Капризова вновь не сумело ничего создать у чужих ворот.

Моментами новичок команды неплохо взаимодействовал с партнерами в чужой зоне, но большую часть игрового времени в первом периоде воспитанник новокузнецкого «Металлурга» откатал вхолостую. Кирилл пытался что-то создать с помощью индивидуальных действий, но все было тщетно.

«Миннесота» в целом действовала слегка апатично: парни Дина Эвасона допускали запредельное количество брака в технических действиях, а в чужой зоне располагались по периметру, не создавая никакой угрозы у ворот Дубника и игнорируя нижний и верхний слоты.

После перерыва перелома в игре не произошло: хозяева по-прежнему выглядели неважно в физическом и комбинационном аспектах игры. В нападении у команды Эвасона не получалось ровным счетом ничего.

«Сан-Хосе» подстроился под размеренный темп соперника и выглядел достаточно пассивно. Кяхкенену, заменившему Тальбо на последнем рубеже «Миннесоты» из-за травмы, не приходилось совершать чудесных спасений: форварды «Акул» не ставили перед ним сверхзадач, поэтому финскому голкиперу достаточно было просто не допускать грубых ошибок.

Во второй половине матча «Уайлд» сделали рывок и провели лучшую смену вечера, в которой прекрасно было все: контроль шайбы, точные передачи в клюшку партнера, постоянное обострение и несколько опасных бросков с пятака. И в следующей же смене, когда на лед вышло сочетание Капризова, подхватившее импульс от партнеров, «Миннесота» вновь вышла вперед: после броска Бьюгстада на добивании сыграл Паризе, отправивший шайбу в сетку ворот «Сан-Хосе». Герой Пхенчхана очков не набрал, но зато поправил свой показатель полезности.

За три минуты до конца второго периода российский форвард шикарно освободился от защитника с помощью разворота и отпасовал на Паризе, но Дубник справился с угрозой. В противном случае этот гол мог стать одним из самых красивых в сезоне.

В третьем периоде «Сан-Хосе» предсказуемо повысил скорости и организовал навал на ворота хозяев. Справившись с опасными бросками Эрика Карлссона, «Миннесота» заслужила небольшую передышку в виде большинства. На этот раз команде Эвасона удалось закрепиться в зоне и создать несколько опасных моментов, но Дубник вновь оставил свои ворота в неприкосновенности.

Чуть позже Капризову вновь удалось сотворить небольшую красоту: прорываясь по флангу, Кирилл бросил из-под ноги — не хватило сантиметров, чтобы шайба влетела в ворота «Сан-Хосе». Десятки видео этого шикарного трюка уже заполонили твиттер, кажется, это видео в Америке будут крутить несколько дней.

«Сан-Хосе» не удалось приблизиться к «дикарям» даже после замены вратаря на шестого полевого игрока: хозяева дважды поразили пустые ворота соперника и установили окончательный счет — 4:1.

Капризов во второй раз в своей заокеанской карьере ушел со льда без набранных очков, но этот матч российский форвард может занести себе в актив: один из главных претендентов на «Колдер» действовал ярко, изобретательно и остро. На фоне в целом невыразительной игры своей команды Кирилл стал светлым пятном, пытаясь играть не только эффективно, но и эффектно.