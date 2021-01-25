Капризов установил два рекорда в НХЛ 

Хоккеист Кирилл Капризов установил два рекорда для клуба «Миннесота Уайлд». Об этом сообщает Sport24.
Сегодня в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота» проиграла «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 3:5. Капризов отдал голевой пас Заку Паризе, когда тот на четвертой минуте забросил первую в матче шайбу.
Эта передача стала шестым очком для 23-летнего россиянина по системе гос+пас (один гол, пять передач) в шестой игре в НХЛ. Он стал первым новичком «Уайлд», который набрал столько в шести первых играх чемпионата. Также Капризов стал первым дебютантом «Миннесоты», который в среднем набирал одно очко за игру в шести первых матчах.
Всего в матче с «Шаркс» Капризов провел на льду 19 минут и 36 секунд (больше любого другого форварда «Миннесоты») и нанес два броска в створ ворот. Он завершил игру с полезностью «+1».
«Миннесота», как сообщал «Рамблер», выбрала Капризова на драфте 2015 года под 135-м номером. Россиянин подписал контракт с клубом лишь в 2020-м, а до тех пор играл за клубы Континентальной хоккейной лиги «Металлург» (Новокузнецк), «Салават Юлаев» и ЦСКА.